Una ermita barroca del siglo XVIII ubicada en Tembleque (Toledo) entra en la Lista Roja de Hispania Nostra

Hispania Nostra incorpora a su Lista Roja la ermita de Loreto. - HISPANIA NOSTRA

TOLEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hispania Nostra ha incorporado a su Lista Roja la ermita de Loreto, situada en el municipio de Tembleque (Toledo), un edificio religioso del siglo XVIII que, pese a conservar todavía su cubierta, se encuentra amenazado de ruina total.

Su inclusión responde al grave riesgo de deterioro de un inmueble de valor arquitectónico, histórico y cultural, cuya conservación resulta fundamental para preservar parte del patrimonio de la localidad.

La ermita, vinculada aparentemente al antiguo cementerio de Tembleque, constituye uno de los testimonios de la arquitectura barroca del municipio. Aunque se solicitó su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), el procedimiento concluyó por vencimiento del plazo sin que se emitiera una resolución, por lo que el edificio continúa sin este reconocimiento patrimonial.

Los orígenes de la ermita de Loreto están relacionados con el antiguo cementerio de Tembleque, que fue trasladado a su ubicación actual durante el siglo XIX. Sin embargo, la destrucción intencionada del archivo parroquial durante la Guerra Civil provocó la pérdida de la documentación histórica sobre el templo, por lo que no se conservan registros que permitan conocer con precisión las circunstancias de su construcción.

Datada en el siglo XVIII, la ermita responde a un estilo barroco tardío, caracterizado por la sobriedad de sus elementos decorativos exteriores. Su planta presenta una disposición de cruz latina, aunque con un crucero apenas insinuado, y cuenta con una única nave dividida en dos espacios por un arco toral.

El primero de ellos está cubierto por una bóveda de medio cañón, reforzada por un arco fajón central, mientras que el segundo, correspondiente al crucero, se remata con una cúpula semiesférica o de media naranja apoyada sobre pechinas. El edificio está construido con mampostería y presenta refuerzos de sillería en las esquinas, una combinación de materiales que aporta solidez a su estructura.

Pese a estas características constructivas y a que todavía mantiene su techumbre, el estado de conservación de la ermita es preocupante y amenaza la supervivencia del conjunto. Su deterioro pone en riesgo un ejemplo del patrimonio arquitectónico y religioso de Tembleque, cuya desaparición supondría la pérdida de un testimonio de la historia local.

La incorporación de la ermita de Loreto a la Lista Roja de Hispania Nostra pone de manifiesto la vulnerabilidad del patrimonio histórico de Castilla-La Mancha, especialmente de aquellos edificios que, pese a su valor cultural y arquitectónico, se encuentran expuestos al deterioro sin contar con medidas de conservación suficientes, ha informado Hispania Nostra en nota de prensa.

La situación de este templo evidencia la necesidad de impulsar actuaciones que permitan garantizar su estabilidad y evitar una pérdida irreversible. Su inclusión busca dar visibilidad al riesgo que afronta y promover las medidas necesarias para asegurar su protección y conservación.