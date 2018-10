Escolares de C-LM se comprometen en las Cortes "a salir a la calle sin complejos y sin miedos"

Publicado 28/02/2018 13:13:10 CET

TOLEDO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 45 escolares de Castilla-La Mancha han llevado sus propuestas a las Cortes regionales durante el desarrollo del Pleno Infantil que se ha celebrado este miércoles, donde estos niños han aprobado tres de los 15 compromisos que se llevaban a la sesión, por lo que se han comprometido a "no fallar a sus amigos, guardar los secretos que les cuenten y no hablar mal de ellos a sus espaldas", "a cuando no puedan hacer algo, seguir intentándolo hasta lograrlo y así confiar más en ellos mismos porque lo han conseguido" y a "salir a la calle sin complejos y sin miedos, porque hay que saber que uno mismo puede hacer las cosas bien".

Este pleno, que se ha celebrado bajo el lema 'Abraza tus valores', ha contado con la participación del Colegio de Educación Especial 'Eloy Camino' de Albacete, del Colegio 'Nuestra Señora Peñarroya' de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), del Colegio 'Río Tajo' de Guadalajara y del Colegio 'Ruíz de Luna' de Talavera de la Reina (Toledo). El Colegio 'Virgen del Rosario' de Valera de Abajo (Cuenca) también estaba invitado a participar pero no ha podido acudir a las Cortes regionales debido a las inclemencias meteorológicas.

El presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero; el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig y la viceconsejera de Educación, María Dolores López, han asistido a este pleno en el que los diputados infantiles han reflexionado sobre la importancia que tiene confiar en uno mismo, "en los demás y en el mundo" en el que se vive, para, de esta forma, prevenir la violencia y el acoso escolar.

"INTENTA SER TÚ MISMO"

La representante del Colegio de Educación Especial 'Eloy Camino', María Reig, ha compartido con los asistentes una poesía en forma de decálogo sobre la confianza, en el que ha pedido "intentar ser tú mismo para empezar" ya que de esta forma "se ayudará al bienestar". Ha incidido en compartir "las cosas importantes con los amigos", dejándoles que "sean testigos de tu vida".

Reig ha propuesto los tres compromisos de su centro, que son "aumentar la confianza en si mismos, conociendo las necesidades de otras personas", "esforzarse por tener un corazón alegre y generoso, compartiendo el cariño y la confianza en los demás" y "que a las personas con necesidades especiales se les ayude a tener un plan de vida, un proyecto propio, un sueño, en definitiva, una plena inclusión".

"CONFIAR EN LA FAMILIA"

Por parte del Colegio 'Nuestra Señora de Peñarroya', ha tomado la palabra su portavoz, Santos Perona, de 6º de Primaria, que ha destacado, en su redacción sobre la confianza, que no hay "nada más bonito" que tener la seguridad de poner confiar en la familia, en los amigos y en la gente que te rodea.

Los compromisos de este centro escolar han sido "no fallar a los amigos, guardar los secretos que cuenten y no hablar mal de ellos a las espaldas", "no hacerse 'el mayor' o 'el guay' y escuchar los consejos de padres y profesores" y "salir a la calle sin complejos y sin miedos, porque hay que saber que uno mismo puede hacer las cosas bien".

"CONFIAR EN LOS POLÍTICOS"

Mohamed Ali Agarban, de 6º de Primaria, ha sido el portavoz del Colegio 'Río Tajo' y ha pedido que se confíe en los profesores, en los médicos, en los responsables de los ayuntamientos, de la Comunidad Autónoma o del país, ya que debemos "confiar en ellos y saber que van a trabajar buscando lo mejor para los ciudadanos".

El alumno ha contado los compromisos que quiere su centro, estos han sido "confiar en las posibilidades propias, luchando por obtener los mejores resultados académicos", "confiar en los nuevos compañeros que lleguen al colegio, respetando su cultura, tradiciones y forma de pensar" y "salir más al parque, quedándose menos tiempo en casa jugando con la tablet, consola u ordenador".

"NO PERDER LA CONFIANZA"

Por último, ha tomado la palabra la alumna de 5º de Primaria del Colegio 'Ruiz de Luna', Paula Moreno, que ha contado una experiencia personal sobre sus miedos e inseguridades, destacando que "cuando la confianza se pierde, es muy difícil recuperarla, por eso se debe evitar defraudar a los demás".

Moreno ha expresado los compromisos de su colegio, "cumplir las promesas para que los demás siempre tengan confianza", "cuando no se pueda a hacer algo, seguir intentándolo hasta lograrlo y así confiar más en sí mismo porque se ha conseguido" y "confiar y creer en lo que se es y en lo que se hace para avanzar".

Tras estas intervenciones, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, ha abierto el turno de votaciones y todos los diputados infantiles han pasado por la urna para decidir su propuesta favorita y comprometerse a cumplir las elegidas.

La votación se ha saldado con 11 votos para la propuesta "no fallar a los amigos, guardar los secretos que te cuenten y no hablar mal de ellos a las espaldas", con 10 votos "cuando no se pueda a hacer algo, seguir intentándolo hasta lograrlo y así confiar más en sí mismos porque se ha conseguido" y, con 9 votos "salir a la calle sin complejos y sin miedos, porque hay que saber que uno mismo puede hacer las cosas bien".

"EJEMPLAR INICIATIVA"

Fernández Vaquero ha destacado su agradecimiento, dedicación y compromiso a Aldeas Infantiles, "a su presidente, a los profesores y a los más de 20.000 alumnos que hay en Castilla-La Mancha", que han participado en esta "ejemplar iniciativa" para concienciar de la importancia que tiene que los niños sean educados en valores.

El presidente de las Cortes regionales ha pedido a los alumnos que confíen en si mismos, en sus profesores y en sus padres, sobre todo "cuando no salgan las cosas", también "cuando vuestro trabajo no reciba la recompensa que tienen otros compañeros". Esta confianza, según ha dicho "les hará mejores personas" y les ayudará a "no permitir situaciones indeseables e injustas a lo largo de la vida".

Por su parte, el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig ha asegurado que "sin profesores no sería posible hacer este programa", que lleva 20 años realizándose. A los alumnos les ha dicho que los compromisos que han adquirido "sirven para mejorar Castilla-La Mancha" y les ha pedido que si viven alguna situación violenta "lo cuenten", ya que si se hace y se cuenta "el miedo", el acoso "se acaba".

La viceconsejera de Educación, María Dolores López, ha expresado su gratitud especial a los niños, así como a los profesores ya que "la educación tiene un papel importante en el futuro que se quiere construir". Ha aseverado que es fundamental que se ponga el acento en la confianza "para combatir la violencia escolar".