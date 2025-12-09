Archivo - El escritor Juan Eslava Galán. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

TOLEDO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El escritor Juan Eslava Galán recibirá este jueves el premio 'Toledo Luz de Europa' por su contribución, a través de su obra literaria, al conocimiento y la difusión de la historia de España.

Un reconocimiento que se le entregará a las 19.00 horas en el Centro Cultural San Marcos en una gala, a la que están invitados todas aquellas personas que quieran acudir, de manera gratuita y hasta completar aforo, como es habitual en las conferencias que se han desarrollado hasta la fecha.

Un galardón que se enmarca dentro "de una de las iniciativas culturales más exitosas" puestas en marcha por el Gobierno municipal como es el Ciclo de Novela Histórica 'Toledo Luz de Europa' que está celebrando su segunda edición y que ya se ha consolidado como un referente nacional en el género, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Un ciclo que, no solo garantiza la excelencia cultural, sino que refuerza la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura 2031, un proyecto de región que une innovación, participación ciudadana y desarrollo social y cultural, con el objetivo de que la ciudad vuelva a ser Luz de Europa como ya lo fue en el pasado.

La primera edición de este ciclo reunió a más de 3.000 asistentes presenciales y alcanzó cientos de miles de visualizaciones en YouTube, una iniciativa que trata de contar la historia donde ocurrió, y que trajo a Toledo escritores como el propio Juan Eslava Galán que inauguró esta primera edición; José Calvo Poyato; Antonio Pérez Henares; Santiago Posteguillo; Isabel San Sebastián; Luis Zueco; Almudena de Arteaga y Augusto Ferrer Dalmau.

En cuanto a la segunda edición, que aún continua, comenzó con las conferencias impartidas por Gonzalo Giner; Elvira Roca Barea; Jesús Sánchez Adalid; Antonio Pérez Henares y Lorenzo Silva.

Con la entrega de este reconocimiento a Juan Eslava Galán, Toledo recupera el espíritu de los grandes eventos culturales que marcaron época en la ciudad. Además, con el impulso de este ciclo y el apoyo del tejido cultural y ciudadano, Toledo continúa avanzando con paso firme hacia su aspiración de convertirse en Capital Europea de la Cultura en el año 2031".