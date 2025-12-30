La Escuela de Patrimonio saca brillo al convento de Santa María del Campo Rus uniendo fuerzas de vecinos e instituciones

Convento de Santa María del Campo Rus. - EUROPA PRESS

UCLM y ayuntamiento lideran la estrategia de todo el pueblo para recuperar su patrimonio

SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS (CUENCA), 30 (EUROPA PRESS)

La Escuela de Patrimonio de Santa María del Campo Rus, una iniciativa que ha sumado las fuerzas de Ayuntamiento, y Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), con el tejido asociativo y vecinal de la localidad, sigue avanzando en su tarea de recuperar su patrimonio con un proyecto piloto centrado en volver a llenar de vida el municipio, en una estrategia amparada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Después de dos años, el templo continúa ensanchando su oferta cultural, hasta el punto de servir de escenario de un taller belenístico, en un fin de semana en el que también se ha abierto la puerta a la exposición 'Santa María del Campo Rus. Tiempo, tierra y memoria'.

Música, teatro y cultura salpican a lo largo del año el calendario de actividades del convento, rescatado por sus vecinos de la ruina y que ahora empieza a convertirse en un recurso más para todo el pueblo.

Así, se ha intensificado la actividad del convento por la vía de la divulgación, pero además por la investigación, el estudio y la difusión de los criterios, métodos y técnicas de preservación y conservación del mismo.

De este modo, se desarrollarán en el convento acciones como la lectura arqueológica de paramentos murarios de la iglesia, y se trabajará para obtener la autorización arqueológica otorgada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

Tareas de desescombro, recuperación rigurosa, tratamiento y lectura de los materiales y elaboración de una memoria que recoja el resultado de la investigación será otra de las patas de este proyecto, entre las que se encuentran la captura tridimensional por ortofotogrametría.

Desescombro de las zonas colapsadas en el interior de la iglesia, consolidación de elementos con riesgo de caída y estudio de la técnica constructiva del edificio forman parte de la carta de servicios que la Escuela de Patrimonio dedicará al convento.

A todo ello hay que sumar los seminarios y conferencias en la localidad, así como la participación en congresos y jornadas nacionales para divulgar el proyecto.

EJEMPLO DE COLABORACIÓN

El profesor de la UCLM Miguel Ángel Valero ha puesto en valor el "campo de experimentación" que esta suma de fuerzas ha supuesto para la institución académica, dentro de su ambición de "estar cada vez más cerca de la sociedad e intentar trabajar siempre de la mano de los municipios".

"Un laboratorio donde trabajamos profesionales de diversos que queremos devolver a la sociedad lo que la sociedad invierte en nosotros", ha señalado.

Esta colaboración ha cristalizado en el templo de la localidad, un edificio del siglo XVI, "y además se ha avanzado muchísimo sobre la historia del pueblo".

Tras la experiencia, la intención ahora es "seguir manteniendo ese lazo de unión que va a permitir devolver a la sociedad" todo lo que ha colaborado.

"FRUTO DE LA LUCHA"

El alcalde del municipio, Baltasar Bello, ha puesto en valor la colaboración y la suma de fuerzas en esta Escuela de Patrimonio, una realidad que también es posible "gracias a la colaboración de todas las asociaciones del pueblo y sus vecinos".

Es una ilusión muy grande poder recuperar este convento", ha declarado a Europa Press, apuntando además que el resultado es fruto de la "lucha" de todas las entidades que han prestado la fuerza de su trabajo.

"Creo que vamos por el buen camino. Será un camino quizás largo, pero somos optimistas y lo vamos a conseguir", ha rematado.

UNA ASOCIACIÓN QUE LATE POR EL PUEBLO

Fruto de las tareas de la Escuela de Patrimonio, ha nacido en el pueblo la Asociación para la restauración y recuperación del Convento de Santa María del Campo Rus, entidad surgida para reivindicar el arreglo del templo y para forzar a las administraciones a trabajar para no perder un ejemplo patrimonial del primer nivel.

Enclavado en la misma zona donde se situó la ermita, el convento data de 1564, y cuenta con una nave central en buenas condiciones y la parte del crucero, que cayó en los años 70.

Para intentar preservar el legado del convento, la asociación nace en 2024 y actualmente tiene 100 asociados, entre los que se encuentran prácticamente todos los vecinos y los propietarios de la mayoría de los negocios más relevantes.

Un trabajo para el que todo el pueblo ha puesto su granito de arena, consiguiendo resucitar un convento que seguirá luchando por convertirse en epicentro cultural de toda la comarca.