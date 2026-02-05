Especialistas en discapacidad y dependencia abordan en la UCLM los retos y avances normativos en la materia

Cátedra Discapacidad Y Dependencia De La Universidad De Castilla-La Mancha. - UCLM

CIUDAD REAL 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Discapacidad y Dependencia de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), impulsada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, ha celebrado este jueves en el Campus ciudadrealeño una jornada centrada en las novedades más recientes, avances normativos y retos que aún persisten en materia de discapacidad y dependencia.

La jornada, que ha inaugurado la vicerrectora de Profesorado y Desarrollo Profesional, María Antonia Herrero, reúne a un nutrido grupo de especialistas que abordarán cuestiones como la igualdad y la autonomía desde el punto de vista constitucional, las oportunidades laborales de las personas dependientes y con discapacidad, el papel del tercer sector y el hándicap presupuestario y de acceso a prestaciones sociales por parte de los posibles beneficiarios.

Durante la inauguración de la actividad, la catedrática de Derecho Administrativo de la UCLM Juana Morcillo, codirectora de la Cátedra junto con el profesor Enrique Belda, ha apuntado que esta pretende ser un espacio de reflexión académica y social para fortalecer los derechos, autonomía e inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad.

En su intervención, Morcillo ha hecho alusión a que la atención a la discapacidad es "una cuestión de índole social" para la que es "fundamental" la unión de las administraciones, instituciones y entidades del Tercer Sector". En este sentido, ha puesto como ejemplo a la Cátedra Discapacidad y Dependencia, una actividad impulsada por la UCLM en 2023 con el respaldo económico de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que además cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Ciudad Real, la Junta y entidades sociales de la provincia ciudadrealeña.

El secretario de la cátedra, el investigador predoctoral Sergio Sánchez París, ha asegurado que "aún queda mucho por delante para ejecutar" el contenido de la última reforma del artículo 49 de la Constitución Española. Hasta 2024, ha recordado, en la Carta Magna figuraba el modelo médico rehabilitador que trataba a la discapacidad "como una enfermedad". Tras la reforma, se asienta el modelo social de derechos humanos que sitúa en primer plano los derechos de las personas con discapacidad y el respeto a su dignidad y libertades públicas.

Por su parte, la vicerrectora de Profesorado y Desarrollo Profesional ha subrayado el interés de esta cátedra y el trabajo que desde la misma realiza el profesorado implicado, para después considerar que "hay que luchar por no ver las barreras". "Hay que trabajar para cambiar el concepto de la discapacidad, que no se trate como una enfermedad; por integrarlos -en referencia a las personas con discapacidad-".

El acto inaugural de la jornada ha contado también con la participación del presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, quien se ha comprometido a seguir financiando la cátedra "al menos, hasta el final de mi legislatura". También se encontraban en la inauguración el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, quien se ha referido a la cátedra como "un espaldarazo a las políticas de apoyo a las personas con discapacidad"; y el delegado de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Eulalio Jesús Díaz-Cano, quien ha considerado aquella como "ejemplo para la generación de conocimiento a disposición de la sociedad".

Miguel Ángel Valverde ha subrayado que esta cátedra, financiada íntegramente por la Diputación desde el año 2023, constituye un ejemplo de uso responsable y satisfactorio de los recursos públicos, especialmente en proyectos como este que "son tan bonitos, justos y necesarios", destacando que "la intención de la institución provincial es mantener su financiación, al menos, hasta el final de la actual legislatura, y estoy convencido de que seguirá siendo así también en el futuro".

El presidente de la Diputación ha felicitado a la UCLM por impulsar un proyecto que ha calificado como posiblemente único en España, así como a Laborvalía, a la que ha reconocido como la entidad de atención a personas con discapacidad más importante de la provincia, por su implicación activa y decisiva en el desarrollo de la cátedra.

Especial hincapié ha hecho Miguel Ángel Valverde en el objetivo fundamental de esta iniciativa académica, que es "facilitar el acceso real de las personas con discapacidad a la universidad", recordando además que, desde la institución provincial, se ofrece a algunos de estos estudiantes la posibilidad de residir en la Residencia Universitaria Santo Tomás, reforzando así los procesos de integración y dignificación personal con "un plus añadido a este deseo de la integración y la dignificación de las personas con discapacidad".

Asimismo, ha remarcado el impacto positivo de la cátedra en las entidades del tercer sector, al permitir que todas las organizaciones y asociaciones que trabajan con personas con discapacidad reciban asesoramiento y atención jurídica especializada, gracias a la implicación "absolutamente entregada" del profesorado y de los profesionales participantes.

De su lado, el delegado de Bienestar Social en la provincia de Ciudad Real, Eulalio Díaz-Cano, ha destacado la vocación y la voluntad del Gobierno de Castilla-La Mancha de "ofrecer a las personas con discapacidad una atención a lo largo de toda la vida, empezando por todos los avances relacionados con la atención temprana, la inserción laboral y la mejora de oportunidades de empleo".

Díaz-Cano ha manifestado que "es importante generar espacios en los que se pueda producir reflexión y conocimiento y que al final tenga una parte práctica que sirva para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad", tal y como hace el Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page.

El delegado ha tenido un agradecimiento especial para la UCLM por la aportación a la cohesión social y territorial de la región, y esta cátedra es un ejemplo de cómo "generar identidad y oportunidades a muchos jóvenes en torno a un templo de conocimiento como es la universidad".

Por su parte, el alcalde, Francisco Cañizares ha valorado el sentido de esta cátedra, 'que las personas con discapacidad tengan un espacio en la UCLM donde desarrollarse vitalmente es un éxito colectivo extraordinario' afirma.

El primer edil ha querido felicitar especialmente a la Diputación, mecenas de este proyecto desde el 2023, y a Lavorbalía 'por defender a este colectivo y sacarles del ostracismo en el que tantas veces han estado para llevarles al lugar más representativo del conocimiento, de la investigación y del talento humano como son nuestras universidades'.

Cañizares ha recordado que el Ayuntamiento colabora con esta cátedra a través de becas y con la inclusión de estos estudiantes en la actividad de la propia administración local.

La jornada se ha cerrado con un balance de las actividades que desarrolla la Cátedra, como son el programa Incluye e Inserta UCLM-Ciudad Real, programa formativo de que facilita el empleo y la inclusión universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual; la clínica jurídica Discapacidad y Dependencia, desde la que se presta asistencia técnica a entidades del Tercer Sector de la provincia de Ciudad Real; y DiscapAmérica, una red de estudio y divulgación del derecho transversal de las personas con discapacidad.

Asimismo, se entregarán los diplomas a las personas que han participado en el IV Seminario Laborvalía: ejercicio de derechos, inclusión y ciudadanía, iniciativa formativa dirigida a personas con discapacidad.