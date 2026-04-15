Espido Freire pregonará la Feria del Libro de Cuenca, que trae novedades como un Sábado Negro

Presentación de la Feria del Libro de Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Espido Freire será la pregonera de la Feria del Libro Cuenca Lee, que se celebrará del 28 de abril al 3 de mayo y que contará con David Uclés, Marta Robles, María Dueñas, José Antonio Marina, Alfonso Goizueta y el dúo formado por Pedro Mañas y David Sierra como autores más reconocidos de una nómina de más de 70 escritores.

La presentación ha tenido lugar en el Palacio Provincial, donde el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha explicado que las fechas se mantienen para aprovechar la afluencia de visitas de Madrid el puente de mayo y ha celebrado la elección de la pregonera, que "nos visita periódicamente y habla siempre bien de esta ciudad en las redes sociales".

Habrá un total de treinta estands en la Plaza de España, escenario principal de esta feria del libro.

Junto a ella habrá un escenario con una programación de actividades para los más jóvenes y actuaciones musicales con formaciones como Zarandea, Zass! Candil Folk, Pavana Dingo, Jorge Gardó y los musicales de Pinocho y Aloha, inspirado en los personajes de Lilo y Stich.

Respecto a la Diputación, será escenario de una treintena de libros conquenses de todos género: Cristina Ochoa Águeda Lucas, José Manuel Lara, Paula Carbonell o Marco Antonio de la Ossa. El Auditorio acogerá dos de los encuentros con autores más demandados, los de David Uclés y María Dueñas.

El sábado 2 de mayo habrá como novedad un 'Sábado Negro', dedicado a la novela negra, que se celebrará en Aguirre y contará con autores como Jorge Díaz, Andrés Guso, Pedro Martí y los conquenses Jorge Ortega, Alberto Val y Anabel Fernandez.

La programación se completará con otras actividades como una nueva edición del congreso de literatura romántica y juvenil Books to Lovers, organizado por Julia de la Fuente, y un espacio reservado para la improvisación del colectivo Micro Colgao.

La programación tendrá una previa el Día del Libro el 23 de abril, con un homenaje a Raúl del Pozo y las casetas de las librerías de la ciudad en la Plaza de la Hispanidad.

Participación de centros educativos y clubes de lectura Durante la presentación, la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha subrayado que "los libros nos ayudan a entender un poquito mejor este mundo" y por eso el Gobierno regional apoya esta feria "que año tras año, adquiere cada vez más fuerza".

El Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá una caseta que servirá para dar visibilidad al gremio de escritores de Castilla-La Mancha y organizará actividades familiares en los museos regionales de la ciudad, encuentros de los centros educativos con algunos autores, talleres y cuentacuentos.

Por otro lado, un total de 40 clubes de toda la provincia se desplazarán a través de 22 rutas a Cuenca para participar en la feria del libro, que este año no organiza actividades en la provincia durante Cuenca Lee, sino que organizará estos encuentros en los municipios fuera de estas fechas, "porque así damos más oportunidad de hacerles disfrutar de más autores haciéndoles coincidir en la capital", ha explicado la diputada de Cultura, María Ángeles Martínez, en la presentación de la feria.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha destacado la colaboración entre instituciones como una de las claves para que esta ciudad "se supere año a año".

Martínez Chana ha incidido que será a partir del mes de junio cuando comenzarán estas visitas de autores a la provincia anunciadas por la diputada de Cultura.

La presidenta de los libreros conquenses, Araceli Cuerda, ha dado las gracias a las instituciones por tomar nota de las sugerencias que hace el sector en las reuniones previas a esta feria.

Cuerda ha apuntado que "estamos notando que Cuenca es la ciudad que lee", hasta el punto que han nacido recientemente hasta tres librerías en la ciudad.