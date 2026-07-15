Estabilizado el incendio de Hinojosas de Calatrava, que desciende a Nivel 1 y se levanta el confinamiento

Incendio de Hinojosas de Calatrava - INFOCAM

CIUDAD REAL 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se ha declarado este miércoles en el término municipal de Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) ha quedado estabilizado con evolución favorable, al tiempo que los medios aéreos se han retirado con el ocaso. Se ha decretado así la situación operativa de Nivel 1, por lo que se ha levantado el confinamiento preventivo de Hinojosas de Calatrava y Cabezarrubias del Puerto, aunque se mantiene el corte de la carretera CR-5021, según ha informado Infocam en las redes sociales.

El fuego afecta ya a unas 800 hectáreas, y varias parcelas de particulares se han visto afectadas, hasta el punto de que los dueños se han visto obligados a rescatar bienes e incluso retirar animales para salvarlos de las llamas, según han relatado a Europa Press testigos presenciales, que se han prestado como voluntarios para acudir a los terrenos de sus vecinos para ayudarles, en lo posible, a frenar el fuego frente a parcelas y viviendas.

Por el momento no se han notificado daños personales, aunque sí materiales. "Es un desastre y una pena, ha ardido casi toda la parcela y apenas he podido salvar los animales", ha relatado uno de los afectados.

Los trabajos se centran en la consolidación del perímetro con herramienta manual y maquinaria pesada de la zona norte del incendio y el flanco izquierdo. En las labores de extinción participan 26 medios terrestres y 117 efectivos.

Según publica la web del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, el incendio se ha declarado sobre las 13.08 horas y ha sido detectado por un vigilante fijo. Se trata del segundo gran incendio declarado en la zona en apenas 10 días.