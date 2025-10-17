Los establecimientos comerciales de C-LM podrán abrir cinco festivos y siete domingos especificados en 2026

Archivo - Los domingos hábiles se concentran en los meses de enero y diciembre. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha ha determinado los siete domingos y cinco días festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha durante el año 2026.

En una orden publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este viernes, se especifica que los establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha podrán permanecer abiertos al público el 2 de abril, Jueves Santo; el 6 de abril, Lunes de Pascua; el 15 de agosto, Virgen de la Asunción; el 12 de octubre, Fiesta Nacional, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución.

Asimismo, también podrán permanecer abiertos los domingos 4 y 11 de enero; 28 de junio; 29 de noviembre, y 13, 20 y 27 de diciembre.

Desde la Consejería se indica que la fijación de fechas hábiles se ha realizado tras audiencia al Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha, al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla-La Mancha, a la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha y demás organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la región.