Estaciones de servicio de provincia de Toledo dispondrán de liquidez de 10 millones gracias a Eurocaja Rural y Fedeto

TOLEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones de servicio de la provincia de Toledo van a poder disponer de líneas de financiación de hasta 10 millones de euros y contar así con una liquidez adelantada en tesorería ante la situación "muy crítica" que viven debido a las consecuencias económicas de la aplicación del Real Decreto aprobado por el Gobierno central, gracias al convenio firmado este jueves entre Eurocaja Rural y la Federación Empresarial Toledana (Fedeto).

El director general de la entidad financiera, Víctor Manuel Martín López, y el presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas, han sido los encargados de rubricar este acuerdo, que viene a dar una "respuesta necesaria, urgente, imperante y acuciante ante la situación límite a la que están llegando" muchos de los asociados a la Federación Empresarial en los momentos actuales, como ha comentado Martín.

El sector está en "una situación muy crítica", como ha reconocido Arribas, que ha explicado que el Gobierno les "obliga a tener que entregar" todo su margen de beneficio e incluso más "para que el público sea beneficiado de un descuento", al que no se oponen, pero cuyas formas "no han sido las apropiadas" ya que "no se puede pedir a un sector privado que entregue su ganancia para poder financiar la fiesta de otros".

Como ha detallado, aunque las estaciones de servicio han recibido anticipos que les han permitido "salvar la situación", el "problema real" vendrá según vaya transcurriendo el mes y haya que afrontar los pagos del IVA, Sociedades e IRPF, "más el roto añadido en estas circunstancias", por lo que este convenio "es un balón de oxígeno para seguir afrontando poder ir pidiendo cubas", ha valorado.

Según sus cálculos, sin esta ayuda financiera, es posible que casi el 50 por ciento del sector en Castilla-La Mancha hubiera tenido problemas, ha augurado el presidente de Fedeto, que ha recordado que la mayor parte de las estaciones de servicio de la Comunidad Autónoma son pequeñas y están en zonas rurales.

En este sentido, el director general de Eurocaja Rural se ha mostrado "siempre" a disposición del sector empresarial "en los buenos momentos pero especialmente en los momentos complicados" y aunque por ahora se ha puesto a disposición de los socios de Fedeto esta línea de 10 millones de euros, "si hiciera falta más" se pondría más.

En concreto, el convenio es una cuenta de crédito circulante que se determinará en base al número de litros facturados en 2021, previa justificación aplicando el importe de la bonificación, hasta el 90 por ciento del volumen medio trimestral de productos. Se trata de una operación a un año sin renovación, con un tipo de interés fijo del 0,40% trimestral y una comisión de apertura del 0,25%.

Este es el primer convenio de estas características que se firma en España para ayudar a las estaciones de servicio y evitar los cierres, tal y como ha destacado el máximo responsable de Fedeto y vicepresidente de la Confederación Empresarial Toledana, que se ha comprometido a trasladar su contenido al resto de federaciones provinciales. En el mismo sentido, Martín López se ha mostrado dispuesto a llevarlo al resto de territorios donde opera Eurocaja Rural o directamente a las estaciones de servicio de esos territorios.

CONTINÚAN LOS PROBLEMAS INFORMÁTICOS

En este contexto, a preguntas de los medios, el presidente de Fedeto ha admitido que los problemas informáticos que sufrieron algunas estaciones de servicio con la puesta en marcha del Real Decreto no se han solventado en su totalidad, debido a los diferentes tipos de estaciones de servicio. No obstante, ha querido destacar que muchas tuvieron que afrontar "en tiempo récord" una modificación en esos sistemas informáticos y que "en la mayoría se están realizando los descuentos".

Sobre las gasolineras que, según denunciaron organizaciones de consumidores, aumentaron sus precios antes de aplicarse el descuento --algunas de ellas en Castilla-La Mancha--, Javier de Antonio Arribas ha rechazado que "haya sido una práctica generalizada, ni mucho menos", y ha señalado que no le consta una "subida generalizada ni coordinada de determinadas cantidades", recordando que el precio de la gasolina cada día tiene una cotización diferente.

De otro lado, se ha referido a la Asamblea General de la Asociación Nacional de Empresarios de Estaciones de Servicio, que este miércoles ha expuesto al Gobierno las demandas que considera debe asumir con el sector así como su intención de recurrir ese texto, asegurando que hay gasolineras "que no han recibido el anticipo" y ello podría llevar al cierre de muchas estaciones de servicio.