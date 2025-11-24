El estadio de La Fuensanta de Cuenca, listo para recibir el 6 de diciembre al artista de música urbana Blessd. - CLUB

CUENCA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fuensanta se prepara ya para la primera visita a Cuenca de la estrella de música urbana Blessd, inversor del grupo que ha cogido este año las riendas de la Unión Balompédica Conquense.

Aunque no hay confirmación oficial, los blanquinegros han dado pistas esclarecedoras en las redes sociales de que será el 6 de diciembre cuando el cantante colombiano conozca a su equipo en España. El Conquense ha declarado el partido de ese día, en el que se enfrentarán al Orihuela, como 'Bendito' Día del Club, jugando con la traducción al castellano del nombre artístico de Stiven Mesa Londoño, nombre completo del músico que ha invertido en la Balompédica.

Por si había alguna duda, el cartel imita la tipografía del artista e incluye un montaje en el que se ve a Blessd incrustado entre la afición en la grada del estadio municipal de La Fuensanta. En esa publicación, además, los blanquinegros han etiquetado tanto a Blessd como a su representante Dímelo Jara, que también invierte en el Conquense.

El colombiano, que cuenta con más de cien millones de seguidores en sus redes sociales, está de gira por Europa y el 5 de diciembre actúa en el Palacio Vistalegre de Madrid, por lo que tendrá un desplazamiento corto para este encuentro con los conquenses.

Habrá que esperar para conocer los detalles de cómo será este 'Bendito' Día del Club, pero lo que sí se sabe es que el partido se disputará a las seis de la tarde.