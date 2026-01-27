El estand de Castilla-La Mancha en Fitur registró 34.800 visitantes y 17.125 contactos profesionales

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, comparece en rueda de prensa para informar sobre asuntos de su departamento. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El estand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) registró un total de 34.800 visitas a lo largo de los cinco días de la feria.

Así lo ha comunicado la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha durante una rueda de prensa concedida en el Palacio de Fuensalida, en la que ha celebrado el éxito de la presencia regional en la feria.

Franco ha señalado que "17.125 han sido contactos profesionales". "Esto supone haber elevado también el número de encuentros de negocios en la feria en un 11% con respecto a los datos que teníamos en el año 2025 y teniendo en cuenta, como decía, que la feria también ha estado marcada por una menor participación en su conjunto durante el primer día de feria", ha destacado la titular de Economía.

Además, ha señalado que se han producido "1.800 contactos y reuniones de trabajo que han concertado las empresas del sector turístico en nuestra comunidad autónoma, también el propio gobierno regional".

Entre los encuentros profesionales, ha señalado que la región ha aprovechado para "estrechar nuestros lazos internacionales, especialmente con México" estableciendo acuerdos "con las secretarias de turismo de algunos estados mexicanos como son Guanajuato y Aguas Calientes".

Además, ha destacado la apuesta por el turismo gastronómico, señalando que "por la zona de degustaciones han pasado 1.170 personas que han podido conocer la gastronomía regional y por tanto nuestros productos más autóctonos en su paso por Fitur".

INICIATIVAS PRESENTADAS POR LA REGIÓN

La consejera también ha destacado la presentación de dos proyectos tecnológicos relacionados con el turismo regional. Por un lado la presentación en el seno de la feria de la nueva Plataforma Turística.

"Desde ayer precisamente hemos subido desde el equipo esas 1.800 referencias en una plataforma que tiene que ser mucho más bidireccional en lo que es la relación con los turistas y la relación con el tejido empresarial desde ayer precisamente ya todas las empresas pymes y autónomos de Castilla-La Mancha", ha destacado Patricia Franco.

Por otro lado, se ha referido a la iniciativa promocional a través del mapa de Fornite con 'Legends of Castilla-La Mancha'.

La titular regional de Economía ha destacado el potencial impacto de esta iniciativa, dado que se trata de un videojuego al que "juegan pues 2 millones de jugadores al día y que se llega a 110 millones de jugadores al mes".

"Desde el lanzamiento de 'Legends of Castilla-La Mancha' en Fortnite el pasado miércoles más de 3.200 jugadores se han sumado a esta nueva plataforma", ha señalado la consejera, apuntando que ha dedicado "un tiempo de partida media en la isla de Castilla-La Mancha de 28 minutos".

Franco ha relacionado el éxito en la Fitur con el progreso del sector turístico de la región, apuntando que según los datos del INE, Castilla-La Mancha es "la comunidad autónoma que ha tenido un mayor crecimiento en el comportamiento hotelero y eso nos posiciona también en términos nacionales como la cuarta comunidad autónoma que ha tenido un mejor comportamiento y es un dato histórico".

"A veces se hacen esfuerzos en la promoción y en la difusión del turismo y luego los datos no acompañan, pero aquí junto a los resultados de esta 46 edición de Fitur, también los datos nos acompañan", ha apuntado.