El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha llega este martes al Congreso para su toma en consideración

TOLEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados debate este martes, 11 de noviembre, la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, tal y como consta en el orden del día del pleno de la Cámara baja al que ha tenido acceso Europa Press. Será el primer punto de una sesión que arrancará a las 15.00 horas.

Por parte de la Comunidad Autónoma defenderán este texto el presidente del PP en Castilla-La Mancha y presidente del Grupo Parlamentario Popular, Paco Núñez; la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar; y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

A continuación, y antes de la votación final, se abrirá el debate con turno para los grupos parlamentarios por orden de mayor a menor. De esta manera, será el PP el que comience aunque, consultado por Europa Press, no ha querido desvelar quién será el parlamentario que tomará la palabra.

Por parte de los socialistas, será el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego y diputado, Sergio Gutiérrez, quien hable; y a continuación lo hará el diputado de Vox Manuel Mariscal.

También está previsto, según la información recabada por Europa Press de distintas fuentes, que intervengan la diputada de Sumar Engracia Rivera y el parlamentario de Podemos Javier Sánchez. Por contra, EH Bildu no tomará la palabra mientras que se desconoce quiénes hablarán por parte de ERC, PNV y Junts.

A la sesión en el Congreso asistirán el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, y una representación de los agentes sociales de la Comunidad Autónoma.

APROBACIÓN EN C-LM

El 29 de mayo de 2025, el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó la Proposición de Ley Socialista --pactada con el Grupo Popular-- para reformar el Estatuto de Castilla-La Mancha. La iniciativa contaba con el respaldo de socialistas y 'populares' y la oposición de los cuatro diputados de Vox.

Con esta aprobación, la reforma del Estatuto culminaba su tramitación en el Parlamento autonómico e iniciaba una nueva fase de tramitación en las Cortes Generales en Madrid.

El 11 de junio, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, entregaba una copia del Estatuto de Autonomía a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en un encuentro que simbolizó el registro allí de la propuesta de reforma del Estatuto, que es la sexta y más profunda que se lleva a cabo desde su aprobación inicial en 1982. Días más tarde, la Mesa del Congreso calificaba y admitía a trámite la iniciativa.

Tras la toma en consideración, puede abrirse un plazo de enmiendas en el Congreso y más tarde tener un paso por el Senado.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, en su momento, aseguró, que confiaba en que "las enmiendas enriquezcan el texto, pero no lo desvirtúen" y esperaba que "el clima crispado" de la política en Madrid no afecte a esta tramitación.

"Queremos contribuir a establecer un clima de cooperación y no de crispación" y aspira incluso a que se produzca el efecto contrario, que "este paso que damos con un acuerdo en Castilla-La mancha resulte contagioso y traiga a Madrid un clima más amable y de respeto".