La Estrategia Regional de Inclusión Educativa de C-LM movilizará 2.455 millones de euros

El consejero de Educación, Amador Pastor, en la presentación de la Estrategia. - JCCM

TOLEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este miércoles la Estrategia Regional de Educación Inclusiva, una iniciativa que refuerza el compromiso del Ejecutivo autonómico con una educación equitativa, accesible y de calidad para todo el alumnado y que contará con una inversión global de 2.455 millones de euros hasta el año 2028.

Durante la presentación, a cargo del consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, se ha destacado que la educación constituye una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa y cohesionada, motivo por el que el Gobierno regional ha trabajado durante los tres últimos años en la elaboración de un documento estratégico destinado a garantizar que todos los alumnos y alumnas puedan desarrollar plenamente sus capacidades con independencia de sus circunstancias personales, sociales o económicas.

La estrategia ha sido fruto de un amplio proceso participativo y de consenso. A lo largo de su elaboración se han celebrado 11 reuniones de trabajo y se han recogido más de 800 aportaciones a través de consulta pública. Asimismo, han participado docentes, familias, alumnado, servicios de inspección educativa, entidades sociales y representantes de distintas administraciones. Además, se han desarrollado talleres de diagnóstico y propuesta en los que han participado 125 personas procedentes de diferentes ámbitos vinculados a la educación y la inclusión.

Este proceso ha permitido elaborar un documento con una sólida legitimidad social e institucional que sitúa a Castilla-La Mancha entre las comunidades autónomas pioneras en el desarrollo de estrategias específicas de educación inclusiva. La iniciativa se encuentra alineada con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la legislación educativa vigente y el decreto de Inclusión Educativa impulsado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

La estrategia parte de un análisis detallado de la realidad educativa regional e identifica desafíos como las desigualdades socioeconómicas, la despoblación, el incremento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, el absentismo y abandono escolar temprano, los problemas de salud mental en la infancia y adolescencia o la necesidad de reforzar la coordinación institucional.

Para dar respuesta a estos retos, el documento se articula en torno a cinco grandes ejes de actuación: la inclusión educativa; la convivencia e igualdad; el bienestar emocional; la orientación educativa, académica y profesional; y la transformación del sistema educativo. Estos ámbitos incorporan medidas destinadas a mejorar la atención a la diversidad, favorecer entornos escolares seguros e inclusivos, impulsar la salud emocional de alumnado y profesorado, reforzar los procesos de orientación y fomentar la innovación, la participación familiar, la accesibilidad y la colaboración con el tercer sector.

La estrategia tendrá un periodo de desarrollo comprendido entre 2023 y 2028 y contará con mecanismos específicos de seguimiento y evaluación. Entre ellos destaca la creación de una comisión integrada por representantes del Tercer Sector que permitirá evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los objetivos, incorporar nuevas aportaciones y garantizar la mejora continua de las actuaciones. Asimismo, se implantará un sistema de indicadores que facilitará la adaptación de las medidas a las necesidades emergentes del sistema educativo.

El Gobierno regional ha subrayado que esta nueva hoja de ruta se apoya en una trayectoria consolidada en materia de inclusión educativa, sustentada en el modelo de orientación implantado desde 2005 y reforzada en los últimos años mediante la creación de la Red de Asesoramiento y Apoyo a la Orientación, la Convivencia y la Inclusión Educativa, la aprobación de los decretos de Orientación e Inclusión, el desarrollo de programas como PROA+, los planes de Igualdad o la Estrategia de Bienestar Socioemocional, así como el fortalecimiento de una plantilla que supera actualmente los 4.000 profesionales especializados.

Finalmente, el Ejecutivo autonómico ha agradecido la colaboración y el compromiso de las entidades sociales que han participado activamente en la elaboración de la estrategia, entre ellas CERMI Castilla-La Mancha, Plena Inclusión, EAPN, POI y otras organizaciones y administraciones públicas, cuya aportación ha resultado fundamental para construir una herramienta de consenso orientada a garantizar una educación inclusiva para todos y todas.