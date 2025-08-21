La Estrella arremete contra Movistar e Iberdrola: su "abandono" pone en riesgo la seguridad de sus cerca de 300 vecinos

TOLEDO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio de La Estrella, municipio situado en la toledana comarca de La Jara que aglutina a cerca de 270 habitantes, ha arremetido contra las grandes compañías como Movistar e Iberdrola, que tienen "abandono" a los habitantes de estos pequeños pueblos, asegurando que "su desinterés y pasividad ponen en riesgo la seguridad y la calidad de vida" de su población.

En un comunicado reenviado a los medios, la alcaldesa del Ayuntamiento de La Estrella y Fuentes, Mónica González, ha denunciado, respecto a Movistar, que el municipio lleva años padeciendo cortes de cobertura, cada vez que llueve.

"Estos fallos no se resuelven en cuestión de horas, sino que hemos llegado a permanecer hasta semanas completas incomunicados, sin teléfono ni Internet. Todo ello por la negativa de la compañía a instalar un simple dispositivo, cuyo coste no alcanza los 600 euros, que permitiría que el sistema se rearmase de manera automática".

En lugar de ello, prosigue la regidora, son los propios vecinos y vecinas quienes deben subir a la infraestructura, exponiéndose a riesgos innecesarios para restablecer el servicio.

"La seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas no puede depender de la dejadez de una empresa que se lucra con nuestros contratos", ha condenado.

Dicho esto, ha indicado que este pasado miércoles, a las 04.41 horas de la madrugada, se originó un incendio en el término municipal debido a que una garduña quedó electrocutada en un dispositivo de la red eléctrica de Iberdrola.

"El animal ha permanecido allí hasta la mañana de este jueves momento en que ha sido retirado, pero los trabajos de reparación continúan incompletos. La falta de diligencia y de prevención por parte de Iberdrola supone un riesgo real de que se vuelva a producir un incendio, en una zona que ya ha sufrido las terribles consecuencias de las llamas en años recientes", denuncia la primera edil.

Dicho esto, ha recordado que durante el incendio del 6 de agosto de 2025 en Navalmoralejo, La Estrella permaneció 13 horas sin suministro eléctrico, "sin que Iberdrola reaccionase con la urgencia que la situación exigía".

"Solo cuando la compañía decidió enviar transformadores de apoyo se restableció la luz, después de casi un día completo de oscuridad en plena emergencia. En un contexto de confinamiento, miedo y riesgo extremo para la población, esta demora fue inaceptable y dejó aún más patente el abandono al que estamos sometidos", ha lamentado.

Pese a ser consciente de que La Estrella es un pequeño municipio, su alcaldesa defiende que esta circunstsancia "no puede justificar que se nos trate como ciudadanos de segunda".

"Exigimos el mismo respeto y las mismas garantías que cualquier otro lugar de nuestro país. No se trata de favores, sino de derechos básicos: el derecho a la comunicación, a la seguridad y a la igualdad de trato".

"La Estrella no puede seguir siendo el pueblo olvidado por las grandes empresas. Queremos soluciones inmediatas, porque la paciencia de nuestros vecinos y vecinas se ha agotado", concluye.