Estudio Pilates Clásico, Molino de Alcuneza y Safecup, premios 'Mujer Emprendedora' de la Diputación de Guadalajara

Premios 'Mujer Emprendedorá'. Foto de achivo. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN

GUADALAJARA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado en su sesión de esta semana la propuesta de resolución de los VII Premios 'Mujer Emprendedora', una iniciativa destinada a reconocer e impulsar el emprendimiento femenino como motor de desarrollo económico y social en la provincia.

La convocatoria cuenta con una dotación económica total de 18.000 euro y contempla tres categorías, Actividad Empresarial, Emprendimiento Rural y Emprendimiento Social, cada una de las categorías con un primer premio de 3.000 euros, un segundo de 2.000 euros y un tercero de 1.000 euros, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

En la categoría de Actividad Empresarial, el primer premio, dotado con 3.000 euro, ha recaído en el proyecto profesional Estudio Pilates Clásico, liderado por María Rosario Martín Pérez. Los premios segundo y tercero de esta categoría han quedado desiertos al no haber más candidaturas que cumplieran los requisitos de la convocatoria.

Esta categoría reconoce a aquellas empresarias que han contribuido al desarrollo de la actividad económica en la provincia de Guadalajara, convirtiéndose en referentes en sus respectivos ámbitos y contribuyendo a la mejora de la competitividad desde un enfoque socialmente responsable.

En la categoría de Emprendimiento Rural, el primer premio, dotado con 3.000 euro, ha sido para el proyecto empresarial Molino de Alcuneza, presentado por Molino de Alcuneza Hotel y Gastronomía, S.L.

El segundo premio, dotado con 2.000 euro, ha recaído en el proyecto Quesería Artesana de Campo, presentado por Quesería Briman, S.L.

El tercer premio, dotado con 1.000 euro, ha sido para el proyecto empresarial Hotel Vestigia, presentado por Vestigia Sengotina S.L.

Esta categoría tiene como finalidad impulsar el emprendimiento y el autoempleo femenino en el medio rural, favoreciendo la creación de empleo y el crecimiento de la actividad económica en los municipios de la provincia con menos de 5.000 habitantes.

Finalmente, en la categoría de Emprendimiento Social, el primer premio, dotado con 3.000 euro, ha sido para Safecup, proyecto liderado por Marta Plaza Cortés.

El segundo premio, con una dotación de 2.000 euro, ha recaído en el proyecto empresarial Wonder Fisioterapia, de Patricia García Gallego.

El tercer premio ha quedado desierto por decisión del jurado.

Esta categoría distingue iniciativas emprendedoras de carácter social comprometidas con la generación de cambios transformadores en los ámbitos social y medioambiental, mediante soluciones innovadoras y prácticas que beneficien a la sociedad de la provincia de Guadalajara.

Los premios se conceden en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la convocatoria.

Una vez examinadas las candidaturas presentadas, el jurado ha elevado su propuesta de resolución, que ha sido aprobada por la Junta de Gobierno.

La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 19 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Centro San José de Guadalajara.