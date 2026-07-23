Un estudio de la UCLM identifica diferencias entre sexos en el bulbo olfativo de pacientes con enfermedad de Huntington

Un estudio de la UCLM identifica diferencias entre sexos en el bulbo olfativo de pacientes con enfermedad de Huntington
Un estudio de la UCLM identifica diferencias entre sexos en el bulbo olfativo de pacientes con enfermedad de Huntington - UCLM
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: jueves, 23 julio 2026 10:13
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CIUDAD REAL 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Personal investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el Campus de Ciudad Real ha analizado por primera vez en cerebro humano post mortem los cambios estructurales del bulbo olfativo --pequeña estructura cerebral encargada de recibir y procesar la información sobre los olores-- en pacientes con enfermedad de Huntington, conocida comúnmente como 'el baile de San Vito'.

Se trata de un trastorno neurodegenerativo hereditario que provoca una pérdida progresiva de funciones motoras, cognitivas y emocionales. El artículo, titulado 'The human olfactory bulb in Huntington's disease: sex-specific differences in volume and gliosis', ha sido publicado en la revista Neurobiology of Disease y es fruto de la tesis doctoral realizada por Ana Paula Flores Thomas, bajo la dirección de Isabel Úbeda Bañón y Alino Martínez Marcos, ha informado la UCLM en nota de prensa.

En su trabajo, el equipo investigador ha identificado patrones diferenciados en volumen y gliosis del bulbo olfativo según el sexo de los pacientes, lo que sugiere una evolución distinta de esta enfermedad entre hombres y mujeres.

Los resultados obtenidos aportan nuevas evidencias sobre la importancia de tener en cuenta el sexo como variable biológica en el estudio y tratamiento de patologías neurodegenerativas como es la enfermedad de Huntington, ya que el conocimiento de estas diferencias podría ayudar en el futuro a diseñar estrategias terapéuticas más precisas y adaptadas a las características específicas de cada paciente.

La investigación ha recibido dos premios por su contribución al desarrollo de trabajos con perspectiva de género y/o diversidad, otorgados por la UCLM, a través de la Escuela Internacional de Doctorado y de UCLM Igualdad.

Asimismo, ha sido posible gracias a la financiación de la UCLM, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación Reina Sofía.

El trabajo, desarrollado por Ana Paula Flores Thomas, Isabel Úbeda Bañón y Alino Martínez Marcos, ha contado también con la participación de Elena Retamosa Sánchez, Andrea Alonso Gómez, Alicia Flores Cuadrado, Daniel Saiz Sánchez, Verónica Astillero López y Alberto Rábano.

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