Un estudio de la UCLM identifica diferencias entre sexos en el bulbo olfativo de pacientes con enfermedad de Huntington - UCLM

CIUDAD REAL 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Personal investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el Campus de Ciudad Real ha analizado por primera vez en cerebro humano post mortem los cambios estructurales del bulbo olfativo --pequeña estructura cerebral encargada de recibir y procesar la información sobre los olores-- en pacientes con enfermedad de Huntington, conocida comúnmente como 'el baile de San Vito'.

Se trata de un trastorno neurodegenerativo hereditario que provoca una pérdida progresiva de funciones motoras, cognitivas y emocionales. El artículo, titulado 'The human olfactory bulb in Huntington's disease: sex-specific differences in volume and gliosis', ha sido publicado en la revista Neurobiology of Disease y es fruto de la tesis doctoral realizada por Ana Paula Flores Thomas, bajo la dirección de Isabel Úbeda Bañón y Alino Martínez Marcos, ha informado la UCLM en nota de prensa.

En su trabajo, el equipo investigador ha identificado patrones diferenciados en volumen y gliosis del bulbo olfativo según el sexo de los pacientes, lo que sugiere una evolución distinta de esta enfermedad entre hombres y mujeres.

Los resultados obtenidos aportan nuevas evidencias sobre la importancia de tener en cuenta el sexo como variable biológica en el estudio y tratamiento de patologías neurodegenerativas como es la enfermedad de Huntington, ya que el conocimiento de estas diferencias podría ayudar en el futuro a diseñar estrategias terapéuticas más precisas y adaptadas a las características específicas de cada paciente.

La investigación ha recibido dos premios por su contribución al desarrollo de trabajos con perspectiva de género y/o diversidad, otorgados por la UCLM, a través de la Escuela Internacional de Doctorado y de UCLM Igualdad.

Asimismo, ha sido posible gracias a la financiación de la UCLM, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación Reina Sofía.

El trabajo, desarrollado por Ana Paula Flores Thomas, Isabel Úbeda Bañón y Alino Martínez Marcos, ha contado también con la participación de Elena Retamosa Sánchez, Andrea Alonso Gómez, Alicia Flores Cuadrado, Daniel Saiz Sánchez, Verónica Astillero López y Alberto Rábano.