Eurocaja Rural celebrará su Asamblea General Ordinaria el 24 de abril en su sede en Toledo

Archivo - El presidente y el director general de Eurocaja Rural en la sede de la entidad. - EUROCAJA RURAL - Archivo

TOLEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Eurocaja Rural ha convocado su Asamblea General Ordinaria para el próximo 24 de abril en su sede en Toledo, tras el acuerdo de su Consejo Rector.

Se celebrará la Asamblea de Delegados a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 17.30 horas en segunda, la cual estará precedida por la realización de diecisiete Juntas Preparatorias el día 20 de abril en diversas localidades de su ámbito de actuación.

Eurocaja Rural cerró 2025 con un beneficio después de impuestos de 122 millones de euros, un 5,49% superior a los del ejercicio 2024.

Su director general, Víctor Manuel Martín, en declaraciones a Europa Press, ha puesto en valor "el trabajo hecho, con los objetivos sobradamente cumplidos" en el ejercicio 2025, gracias al esfuerzo de "una plantilla profesional comprometida con el proyecto".

Con los resultados conseguidos, a Eurocaja Rural le "avala una estrategia que ha cosechado las cotas más altas en resultados en la entidad", en su misión de ser "soporte financiero a todo aquel que desea un servicio distinto, una atención humana y también digital, personalizada y cercana".

Así, ha enumerado un crecimiento de inversión "histórico", de más de 1.100 millones de euros, un crecimiento de recursos de más de 1.000 millones de euros, con un balance que arroja 1.400 millones de euros más que el año anterior, pasando de 9.880 millones de euros a 11.200.

"Son crecimientos de doble dígito y avalan y certifican que la estrategia era correcta, que se ha trabajado de forma constante y desde luego teniendo claro que queda mucho proyecto y que estamos ilusionadísimos en cumplirlo", ha valorado.