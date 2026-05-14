Europa Press C-LM, Acescam, UCLM, Integra Todos y Andrés Martínez, Premios Solidarios Grupo Social ONCE

Logotipo de los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Europa Press Castilla-La Mancha, la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Acescam), la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Integra Todos y Andrés Martínez son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha 2026, fallados el pasado 7 de abril.

Estos premios Solidarios son la máxima distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia, tal y como ha explicado la organización en un comunicado.

En la categoría de programa, artículo o proyecto de comunicación, el Solidarios es para Europa Press Castilla-La Mancha, coincidiendo con sus 30 años de servicio informativo ininterrumpido en la región. La delegación, según la ONCE, presta un servicio público basado en información rigurosa, contrastada e independiente, con especial atención a los derechos sociales, la discapacidad, la dependencia y la acción del tercer sector.

"Su redacción multimedia ha ampliado el alcance y la accesibilidad de los contenidos sociales, convirtiéndose en un referente para la ciudadanía y otros medios. Actúa como altavoz estable de las políticas de discapacidad, visibiliza buenas prácticas, denuncia vulneraciones de derechos y acompaña los debates normativos en accesibilidad e inclusión".

Además, "difunde de manera constante la labor del tercer sector y de los colectivos más vulnerables, multiplicando el impacto social de estas informaciones y contribuyendo a una Castilla-La Mancha más justa, accesible y solidaria", ha comentado.

En la categoría de estamento de la Administración Pública, el Solidarios es para la Universidad de Castilla-La Mancha en su 40 aniversario, por su trayectoria como universidad pública de proximidad y motor de cohesión social, que ha garantizado el acceso a la educación superior a miles de personas, especialmente de entornos rurales y familias trabajadoras, actuando como verdadero ascensor social en la región.

"Su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades se refleja de forma ejemplar en el ámbito de la discapacidad, a través de un sólido Servicio de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad, programas universitarios inclusivos como 'Incluye e Inserta UCLM', microcredenciales especializadas y una extensa labor de formación, acompañamiento e inserción sociolaboral".

En el apartado de Institución, Organización, Entidad, ONG, el galardón lo ha ganado la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Acescam), por sus 30 años de compromiso con las personas mayores, especialmente las más vulnerables y con discapacidad.

"Representa a más de 100 centros y servicios sin ánimo de lucro que gestionan unas 7.000 plazas residenciales y atienden a miles de personas en toda la región, con más de 3.000 profesionales. Su labor destaca por la atención inclusiva y personalizada, la lucha contra la soledad no deseada, la formación y profesionalización del sector, la defensa del modelo solidario, contribuyendo a la cohesión social, la calidad de los cuidados y la dignidad de las personas mayores en Castilla-La Mancha", ha detallado el Grupo ONCE.

EMPRESA

En la categoría de Empresa, se concede el Premio Solidarios a Integra Todos, empresa de inserción promovida por la Asociación Entre Tod@s que, desde 2013, impulsa la integración sociolaboral en la Sierra del Segura, una zona rural afectada por la despoblación, el desempleo y la exclusión social.

Con sede en Elche de la Sierra, facilita el acceso al empleo a personas en situación de vulnerabilidad --especialmente mujeres y personas con discapacidad-- mediante formación y acompañamiento individualizado en el ámbito de la confección textil y otros servicios locales.

Su programa formativo 'Costurízate' ha permitido la capacitación de unas 70 mujeres, logrando que al menos la mitad accedan a un empleo. Integra Todos reinvierte sus beneficios en la creación de puestos de trabajo, apuesta por la economía social, el empleo femenino y el desarrollo local, y constituye una experiencia innovadora y referente al operar como empresa de inserción en un territorio de extrema despoblación.

Finalmente, el Solidarios a la Persona Física es para el emprendedor social y presidente del Grupo de Entidades Sociales Cecap, Andrés Martínez, por encarnar de manera ejemplar los valores del compromiso con la igualdad de oportunidades, defensa activa de los derechos de las personas con discapacidad, innovación en el tercer sector y contribución tangible a una sociedad más justa e inclusiva en Castilla-La Mancha.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha 2026 lo han formado el director general de Discapacidad, Francisco José Armenta; el director de Radio Castilla-La Mancha, Óscar García; el presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, José Antonio Romero; la consejera general de Coordinación Institucional y Movimientos Sociales de la ONCE, Bárbara Palau; el delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández; y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez.

Los premiados recogerán sus galardones en una gala que tendrá lugar el próximo día 17 de junio, a las 18.00 horas, en el Teatro de Rojas de Toledo.