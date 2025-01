El exalcalde de Fontanar cree que "sin duda" se sienta en el banquillo por "motivaciones políticas"

GUADALAJARA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, ha declarado en la Audiencia Provincial de Guadalajara que si hoy está en el banquillo, acusado de malversación de fondos, prevaricación y falsedad, se debe a "motivaciones políticas" por parte de las dos trabajadoras del Ayuntamiento que le han denunciado.

"No me cabe la menor duda", ha señalado en su comparecencia. "Mi opinión es que todo esto tiene una premeditación de no se quién, pero sí sé con qué finalidad, que era que hoy esté yo aquí", ha aseverado San Vidal, exalcalde de Fontanar por 'Entre todos Fontanar' desde que el pasado año renunciase a su cargo tras salir a la luz luz un vídeo por redes sociales en el que se le escuchaba insultar, vejar y acosar a una empleada municipal.

Una vista compleja en la que el exalcalde ha negado de forma explícita algunas de las acusaciones vertidas contra él asegurando a preguntas de su defensa no tener "constancia de que nadie se haya llevado ni un céntimo del Ayuntamiento", insistiendo en varias ocasiones en que si él estaba sentado en esta sala era por razones políticas para influir en los resultados a quince días de las elecciones.

"Claro que podría influir, muchísimo", ha remarcado, aunque finalmente no se produjo, ya que en las elecciones ganó con mayoría absoluta. "Afortunadamente no pudieron influir en el proceso electoral como yo creo que intentaron, sí", remarcando que, además, "animaban" a su contrincante política, Erica García, del PSOE, a ser candidata a la Alcaldía. "Cualquiera mejor que Víctor, han declarado en instrucción", ha dicho.

Y ante las numerosas acusaciones a las que se enfrenta el acusado, su respuesta ha sido que "cualquier documento que haya firmado, nunca me ha suscitado ninguna duda de su incorrección".