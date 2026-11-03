Exponentes del alpinismo como Juanito Oiarzabal participan en las Jornadas de Montaña de Albacete desde el día 10

Rueda de prensa para presentar las V Jornadas de Montaña de Albacete. - DIPUTACION ALBACETE

ALBACETE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Destacados nombres del alpinismo, la escalada y los deportes de aventura como Juanito Oiarzabal y Javier Álvaro, el albacetense Horacio Llorens, Almudena Morales, Edu La Peña, Óscar Cardo y Jordi Cruz participarán en las V Jornadas de Montaña de Albacete, que se celebrarán del 10 al 12 de noviembre bajo el lema 'Siete voces, una montaña'.

La próxima semana habrá cuatro charlas con la participación de Juanito Oiarzabal, el piloto de parapente albacetense Horacio Llorens, y el escalador enfermo de Parkinson Jordi Cruz.

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha presentado una nueva edición en Albacete de las Jornadas de Montaña, acompañado por Daniel Sancha, diputado provincial de Deportes, y Óscar Cardo, vicepresidente de la Federación Reginal de Deportes de Montaña, han informado en nota de prensa el Ayuntamiento y la Diputación.

Estas Jornadas, según Villaescusa, "son ya una cita imprescindible para los amantes de los deportes de montaña, gracias al convenio suscrito entre el Instituto Municipal de Depores y la Federación de Montaña".

"Este año, con la quinta edición, asumimos el difícil reto de intentar superar, o al menos igualar, las anteriores jornadas, por donde han pasado Sebastián Álvaro de El Filo de lo Imposible, Íker y Eneko Pou, Pipi Cardell acompañada de Dennis Urubko, y Carlos Soria, entre otros. Con el cartel de la presente edición creo que al menos igualamos el nivel de pasadas ediciones".

Además, el concejal ha destacado como novedad "la introducción de un elemento nuevo como es el parapente, otra actividad de aventura que precisa apoyarse en las montañas para despegar y que tiene a nuestro paisano Horacio Llorens como uno de sus referentes".

ENTRADA GRATIS

La programación de las Jornadas de 2026 tendrá entrada gratuita hasta completar aforo. El martes 10 de noviembre a las 18.30 horas en la Filmoteca, Juanito Oiarzabal y Javier Álvaro presentan el documental titulado 'Oiarzabal', sobre uno de los grandes mitos del montañismo español, sexta persona en el mundo que ha coronado los 14 ochomiles.

El miércoles 11 de noviembre, a las 18.30 horas, en la Delegación de Educación en la Avenida de la Estación, el albaceteño Horacio Llorens, campeón del mundo y piloto oficial de Reb Bull, ofrecerá la charla sobre parapente 'Volando entre gigantes'.

El jueves 12 noviembre, dos propuestas en la Delegación de Educación: a las 17.30 'Las 8 de Hushé', un programa formativo para mujeres guías en Pakistán, con Óscar Cardo, Almudena Morales y Edu La Peña; y a las 18.30, 'Una vez el plan fue irme', con Jordi Cruz, escalador enfermo de Parkinson que se propuso competir en los próximos Juegos Paralímpicos de Los Ángeles de 2028 y se ha marcado como objetivo motivar a otros enfermos para mantenerse activos, con la escalada como terapia y rehabilitación.

Villaescusa ha recordado además que "en el convenio firmado entre el IMD y la Federación de Montaña se contemplan otras actividades durante todo el año, como los cursos de marcha nórdica y de seguridad en montaña, o la instalación, mantenimiento y asesoramiento de la cuerda que se utiliza para las oposiciones, que está ubicada en el Pabellón Juan de Toledo".

Por su parte, el alpinista Óscar Cardo ha asegurado que "la montaña es una escuela de vida y de humanidad, a través del sacrificio y la resiliencia, y eso está presente en todas las actividades programadas para estas Jornadas".

ACERCAR LA MONTAÑA AL CIUDADANO

De su lado, el diputado Daniel Sancha ha puesto en valor esta iniciativa, organizada por la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha (FDMCM), con la colaboración de la Diputación de Albacete, el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El responsable provincial ha felicitado a la Federación y a todas las personas implicadas en la organización por dar continuidad a un proyecto que alcanza su quinta edición consolidándose como un espacio para acercar la cultura de montaña a la ciudadanía, compartir experiencias y dar a conocer distintas disciplinas deportivas y a sus protagonistas.

En este sentido, Sancha ha señalado que la montaña es mucho más que un escenario para practicar deporte, asegurando que se trata de un espacio de aprendizaje, de superación personal y de convivencia, y ha destacado el atractivo de una programación que permite conocer de primera mano experiencias extraordinarias y acercarse a los valores que acompañan a estas disciplinas.