La exposición fotográfica 'Donde florece la luz' podrá visitarse en la Diputación de Cuenca hasta el 14 de septiembre

La Diputación de Cuenca acoge la exposición fotográfica 'Donde florece la luz'. - DIPUTACIÓN

CUENCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca acoge desde este jueves y hasta el 14 de septiembre la exposición fotográfica 'Donde florece la luz' organizada por la Asociación de Fotógrafos de Cuenca (AFOCU) cuyas obras son fruto de un curso de fotografía realizado en la localidad granadina de Calahorra, cuyo principal objetivo era lograr fotografiar los almendros de forma innovadora.

La muestra ha sido inaugurada por la vicepresidenta y diputada de Cultura, María Ángeles Martínez y el presidente de AFOCU, Jesús Cañas, que han estado acompañados por algunos de los autores de las imágenes y por un grupo de miembros de la asociación, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Martínez ha aprovechado la ocasión para señalar que estas exposiciones contribuyen a consolidar la Diputación como un lugar abierto a la cultura y al talento de los creadores conquenses que sirve, además, para acercar sus obras a toda la ciudadanía. * Ha remarcado que son ya más de 30 las exposiciones que ha acogido la Diputación en el transcurso de esta legislatura, y ha finalizado felicitando a los creadores de unas obras que ha calificado de "delicadeza exquisita".

Por su parte, el presidente de AFOCU ha indicado que en la exposición se pueden ver 28 obras de 15 autores y ha puesto en valor la calidad de los trabajos. Con respecto a la asociación, que cuenta actualmente con unos 100 componentes, ha señalado que realizan actividades durante todo el año, como esta exposición, el maratón fotográfico de noviembre que este año cumple 11 años o cursos de iniciación a la fotografía, aunque les gustaría ampliar estas acciones y trabajan para lograrlo.

María Domínguez y Luis Fernández, dos de los participantes en la exposición, han indicado que durante el curso pudieron realizar diversas técnicas fotográficas como desenfoques, reflejos, cristales al trasluz, reflejos en agua o movimientos de cámara para lograr los resultados tan impactantes que se pueden observar.

Un aprendizaje que valoran muy positivamente y que les ha aportado técnicas que ambos aplican ya en su día a día fotográfico. En la exposición se exponen obras de Juan Tapia, Jesús Buendía, María José Vieco, María Domínguez, José Luis Gárate, Lucía Cuenca, Víctor Eslava, Luis Alberto Fernández, Juan Gómez del Río, Mariví Tejedor, María Pérez, Fernándo Navarro, Patricia Valencia, Víctor Fernández y Paloma Lombana.