Una exposición reúne en la Diputación las obras de 12 artistas vinculados a localidades de los Montes de Toledo

Inauguración de la exposición sobre la XLVI Llega de los Montes de Toledo en la Diputación. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo acoge en las dependencias de su Palacio Provincial una exposición que reúne 22 pinturas de 12 artistas procedentes de Navahermosa, Noez, Los Yébenes, Gálvez, San Martín de Montalbán, Argés y Arroba de los Montes, esta última localidad perteneciente a la provincia de Ciudad Real.

La muestra, que podrá visitarse en el Palacio Provincial de la Diputación de Toledo hasta el próximo 9 de octubre, constituye el preámbulo de las actividades y colaboraciones que la Diputación de Toledo desarrolla junto a la Asociación Cultural Montes de Toledo y el Ayuntamiento de Toledo con motivo de la celebración de la 46ª Llega de los Montes de Toledo, que tendrá lugar el próximo 3 de octubre en Toledo.

La exposición ha contado también con la presencia de Ventura Leblic, presidente de la Asociación Cultural Montes de Toledo y Ana Pérez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, como representantes de las entidades que, junto a la Diputación, participan en la organización y promoción de las actividades vinculadas a la celebración del próximo 3 de octubre. También ha estado presente Eduardo Sánchez Butragueño, como presidente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.

Durante la inauguración, el diputado de Cultura, Tomás Arribas, ha destacado el valor de una exposición que "nos permite acercarnos, a través de la pintura, al paisaje, la identidad y la cultura de nuestros Montes de Toledo".

Arribas ha señalado que esta iniciativa tiene además "un significado especial" al formar parte de la colaboración institucional que se está desarrollando con la Asociación Cultural Montes de Toledo y el Ayuntamiento de Toledo ante una celebración que permitirá que la capital acoja este año la Llega de los Montes.

"Queremos contribuir a que esta Llega tenga la relevancia que merece y, al mismo tiempo, seguir poniendo en valor todo aquello que hace de los Montes de Toledo una tierra con una identidad propia y profundamente arraigada", ha afirmado el diputado provincial.

La 46ª Llega de los Montes de Toledo reunirá en Toledo a representantes de los municipios de esta comarca natural, compartida por las provincias de Toledo y Ciudad Real, en una jornada destinada a poner en valor su patrimonio, sus tradiciones, su cultura y los vínculos que unen a sus pueblos, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.

La exposición puede visitarse en las dependencias del Palacio de la Diputación de Toledo durante el periodo comprendido entre el 28 de septiembre y el 89 de octubre, ofreciendo a los visitantes una oportunidad para conocer, a través de la mirada de sus artistas, diferentes paisajes y elementos de la identidad monteña.