Extinguido el fuego iniciado el pasado martes en una empresa reciclaje de plástico en Yeles

TOLEDO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) - El fuego que desde el pasado martes ha arrasado las instalaciones de una empresa dedicada al reciclaje de plásticos situada en el polígono industrial La Torrecilla Chica de la localidad toledana de Yeles ya sido extinguido, según informa el Servicio de Atención y coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Tras más de 40 horas, los bomberos seguirán trabajando en la zona, pues aún quedan puntos calientes en las tres naves que se han visto afectadas.

El fuego, iniciado pasadas las 18.00 horas, obligaba a cortar durante más de tres horas la circulación de trenes de Alta Velocidad del trayecto entre Madrid-Andalucía y las conexiones con Castilla-La Mancha. Un total de doce trenes de Alta Velocidad estuvieron detenidos en diferentes puntos de la línea y otros siete trenes han sido cancelados.

La circulación fue reanudada sobre las 22.00 horas del martes, gracias a la intervención de los equipos de emergencia y la revisión de la infraestructura.

Los trabajadores que se encontraban en la empresa abandonaron el lugar por su propio pie, por lo que no hubo afectados por inhalación de humos ni tampoco por quemaduras.

En el operativo movilizado por el 112 han participado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos de Illescas, de Orgaz y de Villarrubia de Santiago, así como del Centro Operativo Regional (COR) de lucha contra incendios forestales.