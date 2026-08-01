Extinguido el incendio de Almodóvar del Campo

Incendio de Almodóvar del Campo. - INFOCAM

CIUDAD REAL, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado este viernes en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) ha quedado extinguido a las 12.24 horas de este sábado, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional.

El fuego, que se iniciaaba a las 16.45 horas del pasado viernes en el paraje conocido como 'Estación Caracollera', de la entidad menor de Valdeazogues, llegó a Situación Operativa Nivel 1 por regulación de tráfico ferroviario.

Sin embargo, posteriormente volvió a descender de nuevo a Situación Operativa Nivel 0 y quedaba controlado a las 22.54 horas del mismo viernes.

Detectado por un particular, en las labores de extinción han llegado a participa 16 medios, cuatro de ellos aéreos.