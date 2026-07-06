Extinguido el incendio declarado en un depósito de gasoil en Guadamur (Toledo)

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TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Toledo y Orgaz han extinguido el incendio que se ha originado en un depósito de gasoil de 2.000 litros en la localidad toledana de Guadamur, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha producido a las 17.02 horas en este depósito situado en el exterior de una nave de una fábrica en el kilómetro 10 de la CM-401.

Por precaución se mantienen en el lugar para evaluar el riesgo de las sustancias almacenadas en la nave.

Cerca al depósito había dos más de 5.000 litros, pero en el momento del incendio no han resultado afectados, tal y como señala el 112. Se ha desplazado hasta el lugar la Guardia Civil y personal del centro operativo regional de incendios.

SITUACIÓN CONTROLADA

De su lado, la alcaldesa de Guadamur, Sagrario Gutiérrez, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que ha sido un incendio muy "escandaloso" porque se ha generado una columna de humo muy intensa.

Se ha producido en la fábrica de ladrillos Cerámica Las Losas justo en el punto en el que comienza el término municipal de Guadamur, al lado el arroyo Guajaraz.

En esta fábrica había dos generadores separados y solo se ha quemado uno, ha señalado Gutiérrez, que ha mencionado que las altas temperaturas podrían haber propiciado el incendio.

El presidente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento y alcalde de Numancia de la Sagra, Juan Carlos Sánchez, ha avisado a la alcaldesa de la situación, ya que los efectivos de este órgano se han desplazado con agilidad a la zona, tras haber intervenido en el municipio de Urda por otro incendio.

Además, se ha trasladado a la zona una patrulla de extinción de incendios del parque temático Puy du Fou.

"Ha sido el propio dueño el que se ha percatado desde un camino, le han avisado los trabajadores y enseguida lo han podido controlar", ha remarcado la primer edil de Guadamur.