Extinguido el incendio declarado este jueves en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)

Extinguido el incendio declarado este jueves en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)
Extinguido el incendio declarado este jueves en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) - INFOCAM
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: domingo, 26 julio 2026 9:09
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CIUDAD REAL 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pasadas las doce de la noche, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha daba por extinguido el fuego declarado en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real).

Las llamas eran detectadas el pasado jueves a las 12.54 horas por un vigilante fijo y quedaban controladas este sábado a las 14.03 horas.

Un incendio que obligó al confinamiento de la localidad de Marjaliza (Toledo) y en el que han llegado a trabajar 99 medios y 429 personas, según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

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