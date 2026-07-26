Extinguido el incendio declarado este jueves en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) - INFOCAM

CIUDAD REAL 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pasadas las doce de la noche, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha daba por extinguido el fuego declarado en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real).

Las llamas eran detectadas el pasado jueves a las 12.54 horas por un vigilante fijo y quedaban controladas este sábado a las 14.03 horas.

Un incendio que obligó al confinamiento de la localidad de Marjaliza (Toledo) y en el que han llegado a trabajar 99 medios y 429 personas, según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible.