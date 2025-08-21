Extinguido el incendio declarado este miércoles entre Méntrida y Aldea del Fresno

TOLEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de pasto y vegetación declarado este miércoles entre los términos municipales de Méntrida (Toledo) y de Aldea del Fresno (Madrid), ha quedado extinguido, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.

Los servicios de extinción de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha han trabajado en las labores de extinción, tras la llamada de un particular que alertaba del incendio a las 14.17 horas de este miércoles.

Los trabajos, en los que han llegado a participar 10 medios, seis de ellos aéreos, han impedido la propagación y el avance de las llamas en esta zona limítrofe entre ambas comunidades y próximo a la M-150. La Guardia Civil se desplegó en esta vía para controlar el tráfico.

El incendio no estaba cerca de ninguna zona urbana y tan solo ha afectado a pasto y a alguna encina.