Extinguido el incendio declarado el sábado en la localidad toledana de Polán

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este sábado en el término municipal de Polán (Toledo), concretamente en la Finca Portusa, ha quedado extinguido esta madrugada, según informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno regional.

El fuego, apagado a las 2.00 de este lunes, se detectaba a las 18.43 horas del sábado por un vigilante móvil, y llegó a alcanzar situación operativa de nivel 1. Han llegado a participar hasta 41 medios, seis de ellos aéreos, y 161 personas.