Extinguido el incendio forestal declarado en Seseña

Incendio forestal en Seseña. - INFOCAM

TOLEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este sábado en la localidad toledana de Seseña ha quedado extinguido a las 0.10 horas de este domingo, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional.

Este fuego había alcanzado la Situación Operativa Nivel 1 por afección de humo a una carretera y un polígono, aunque posteriormente descendió a Nivel 0.

El incendio se declaraba a las 17.06 en el paraje de El Castrejón, en Seseña Nuevo, y era detectado por una llamada particular.

En el operativo de lucha contra las llamas han participado 2 medios aéreos, con 9 personas; 5 medios terresres, con 22 personas; y 7 personas más de personal interno.