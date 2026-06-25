Extinguido el incendio forestal desatado en Villarejo de Montalbán tras el despliegue de medios aéreos

El incendio se desataba sobre las 7.00 horas del miércoles en Villarejo de Montalbán.
El incendio se desataba sobre las 7.00 horas del miércoles en Villarejo de Montalbán. - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: jueves, 25 junio 2026 8:38
Seguir en

TOLEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han dado por extinguido el incendio forestal iniciado en Villarejo de Montalbán en la mañana de este miércoles.

Según informa el Gobierno regional a través del Sistema de Información de Incendios Forestales, el incendio, que comenzó sobre las 7.03, fue controlado en torno a las 2.01 horas de este jueves para ser completamente extinguido a las 3.36 horas.

En el operativo han llegado a movilizarse un total de 19 medios, 5 de ellos aéreos, con la participación de 85 efectivos.

Aún no se cuenta con un balance total de hectáreas afectadas por el fuego.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado