Extinguido el incendio forestal desatado en Villarejo de Montalbán tras el despliegue de medios aéreos

El incendio se desataba sobre las 7.00 horas del miércoles en Villarejo de Montalbán. - EUROPA PRESS

TOLEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han dado por extinguido el incendio forestal iniciado en Villarejo de Montalbán en la mañana de este miércoles.

Según informa el Gobierno regional a través del Sistema de Información de Incendios Forestales, el incendio, que comenzó sobre las 7.03, fue controlado en torno a las 2.01 horas de este jueves para ser completamente extinguido a las 3.36 horas.

En el operativo han llegado a movilizarse un total de 19 medios, 5 de ellos aéreos, con la participación de 85 efectivos.

Aún no se cuenta con un balance total de hectáreas afectadas por el fuego.