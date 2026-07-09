Extinguido el incendio en las inmediaciones de Toledo capital

El incendio desatado este jueves en las inmediaciones de Toledo visto desde el Casco Antiguo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han declarado extinguido el incendio forestal que ha comenzado este jueves en las inmediaciones de Los Lavaderos de Rojas de la capital toledana, del que se han retirado los medios aéreos.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias), el incendio, iniciado sobre las 14.50 horas, ha sido declarado extinguido a las 18.08 horas. Previamente, habían dado por controlado el fuego sobre las 16.38 horas.

Un total de 8 medios, 3 de ellos aéreos, y 32 efectivos han participado en las labores de extinción.

Asimismo, desde el ámbito municipal, se han desplegado dos dotaciones del Parque de Bomberos de Toledo, tres patrullas de Policía Local y dos patrullas de la Policía Nacional.