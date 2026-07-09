Extinguido el incendio en una nave en Herencia que ha causado un bombero afectado por humo

El incendio se ha desatado en el interior de una nave de Herencia. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio en una nave industrial de Herencia desatado este jueves, en el que un bombero ha resultado afectado por inhalación de humo, ha quedado extinguido.

El bombero, de 43 años, ha sido atendido in situ por una UVI desplazada en preventivo sin requerirse su traslado a un centro sanitario.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el fuego ha comenzado sobre las 15.53 horas en las instalaciones situada en la calle de los Yeseros, al incendiarse vehículos en su interior. Sobre las 18.53 horas, se daba por extinguido el fuego.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado dos dotaciones bomberos del parque de Alcázar de San Juan, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Herencia.