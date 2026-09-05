Extinguido el incendio del polígono de Los Palancares en Cuenca

Incendio en el polígono Los Palancares en Cuenca - AY CUENCA

CUENCA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en una planta de gestión de residuos del polígono de Los Palancares de Cuenca, que ha afectado al Centro de Reciclaje Mobec de mobiliario ecológico, ha quedado extinguido, tal y como informan los bomberos.

El incendio ha quedado extinguido a las 13.00 horas y se queda un retén de bomberos en preventivo, tal como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta 7 dotaciones de bomberos de Cuenca han trabajado en el control, en una operación que han coordinado medios del Parque Municipal de Bomberos, camiones cuba de la Diputación Provincial, y efectivos de Infocam de la Junta.

Además, han intervenido patrullas de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil.

A las 5.00 horas de este sábado quedaba controlado, tal y como ha confirmado el alcalde, Darío Dolz, en un vídeo difundido en su cuenta de X.

El primer edil ha pedido a la ciudadanía que cierren sus ventanas y que no hagan deporte al aire libre.

El fuego se detectó este miércoles a las 18.58 horas por un vigilante fijo de los bomberos forestales, y en el mismo han trabajado 6 medios y 21 personas.