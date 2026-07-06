Extinguido el incendio en Urda

TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en Urda (Toledo), en el paraje Cerro Molino del Manco, ha quedado extinguido y en el mismo han trabajado 9 medios y 38 personas.

En un primer momento, se ha declarado en Nivel 1 por confinamiento de la residencia de mayores Veracruz por afección de humo. Posteriormente ha descendido a Nivel 0, y a las 19.37 horas de este lunes ha quedado extinguido.

Según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, que recoge Europa Press, se ha detectado mediante un vigilante fijo a las 15.55 horas y ha afectado a una zona forestal-pastizal.