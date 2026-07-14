Fallece Carlos Santacruz Niño, concejal por UCD de 1979 a 1983 en el Ayuntamiento de Cuenca

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CUENCA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha lamentado el fallecimiento de Carlos Santacruz Niño, quien fuera concejal por UCD de 1979 a 1983 con Andrés Moya como alcalde.

El alcalde, Darío Dolz, ha trasladado su pésame a familia y allegados en nombre de todos los grupos políticos con representación en el Consistorio conquense.

Las campanas de la Torre de Mangana doblarán en señal de duelo, tal y como establece la tradición cuando fallece un edil del Ayuntamiento de Cuenca, a las 12.00 horas de este martes 14 de julio.