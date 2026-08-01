Fallece un hombre tras chocar su coche contra un árbol en la avenida de Constantino Romero de Albacete

Calle de Constantino Romero de Albacete vista desde Google Maps.
Calle de Constantino Romero de Albacete vista desde Google Maps. - GOOGLE
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: sábado, 1 agosto 2026 10:26
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   ALBACETE, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 62 años de edad ha fallecido este sábado en Albacete tras chocar el coche que conducía contra un árbol en la avenida de Constantino Romero.

   Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 6.42 horas, cuando el turismo se ha metido en una rotonda y ha colisionado contra un árbol.

   Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y una UVI, que ha certificado el fallecimiento del conductor.

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