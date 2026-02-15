Fallece un hombre tras sufrir una caída de moto en Valmojado

   TOLEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 28 años de edad ha fallecido este domingo en la localidad toledana de Valmojado tras sufrir una caída con su moto en la carretera CM-5007.

   Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 10.49 horas a la entrada de la localidad, en dirección desde Méntrida.

   Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, así como una UVI.

