Fallece un motorista tras colisionar con un turismo en Albacete capital

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Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 15 mayo 2026 15:14
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ALBACETE 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha perdido la vida tras colisionar contra un turismo en Albacete capital, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 13.43 horas entre la calle Marqués de Villores y la calle Lepanto. El turismo ha quedado atrapado debajo del vehículo.

El sector sanitario ha confirmado el fallecimiento del conductor de la moto y hasta el lugar se han desplazado los bomberos, la Policía Local y una UVI.

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