Fallece el trabajador atropellado por un camión en Illescas, según UGT

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TOLEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El trabajador de 35 años perteneciente a una empresa de logística que resultó herido grave tras ser atropellado por un camión en la avenida Puerto Seco de Illescas (Toledo) este viernes, ha fallecido, tal y como ha confirmado el sindicato UGT.

En un comunicado, el sindicato ha lamentado y condenado la muerte del trabajador y ha mostrado sus condolencias a familiares y amigos, avanzando que se personará en este caso.

Además, ha exigido a la Inspección de Trabajo que aclare lo ocurrido y que depure todas las responsabilidades.

La sección sindical de UGT en este almacén ha apuntado que, desde que este centro de trabajo se abrió hace 4 años, el número de accidentes laborales producidos ha sido muy elevado, el 90% en el turno de noche. Uno de los más graves ocurría el año pasado cuando una mujer quedaba atrapada entre un muro y un camión.

La sección sindical viene denunciando la falta de control que existe en el turno de noche por falta de personal así como la deficiente iluminación en la que tienen que operar los trabajadores y trabajadoras en el área de carga y descarga.

Tanto la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT como la sección sindical de UGT exigen que --de manera inmediata y más allá de las acciones legales que pueden emprender tanto la Inspección como el propio sindicato-- se implementen las medidas necesarias para acabar con esta situación.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han señalado a Europa Press que el aviso del suceso se produjo a las 22.25 horas de este viernes.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local y una UVI que atendió y trasladó al herido al Hospital General Universitario de Toledo.