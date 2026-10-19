Fallece un trabajador tras caer de una altura de 2,5 metros en Aldea del Rey (Ciudad Real)

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Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: lunes, 19 octubre 2026 11:37
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CIUDAD REAL 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha fallecido este lunes tras caer de una altura de 2,5 metros mientras trabajaba en una vivienda de la localidad de Aldea del Rey (Ciudad Real).

El servicio de atención de urgencias 112 de Castilla-La Mancha recibió el aviso a las 9.36 horas desde la calle Cruz de la citada localidad.

Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, Policía Local, un médico de urgencias, una UVI y una ambulancia de urgencias.

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