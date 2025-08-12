Fallece un trabajador tras quedar atrapado por una máquina en una empresa de hierros de Albacete

Archivo - Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112. - JCCM - Archivo

ALBACETE 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador 55 años ha perdido la vida este martes en una empresa de hierros y acero situada en la calle Suecia del polígono Romica de Albacete, tras quedar atrapado por una máquina.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han indicado que el accidente ha tenido lugar a las 12.53 horas y que se ha movilizado a Guardia Civil y a una UVI.

Tras ser liberado por sus compañeros, el trabajador ha terminado falleciendo en el lugar.