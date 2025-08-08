Fallece un transportista tras sufrir su camión cisterna una salida de vía en Segurilla

Archivo - A pesar del desplazamiento de un helicóptero medicalizado y una ambulancia de urgencias, no ha sido posible hacer nada por la víctima. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de camión de 42 años ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico en el municipio toledano de Segurilla.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el siniestro ha tenido lugar sobre las 11.02 horas en el camino de Cervera del municipio, cuando el camión cisterna ha sufrido una salida de vía.

A pesar de la asistencia al lugar de los hechos de un equipo médico de urgencias, un helicóptero medicalizado y una ambulancia, no ha sido posible hacer nada por la víctima que ha fallecido in situ.

El camión cisterna, que transportaba gasoil, no ha sufrido fugas a pesar del accidente.

Junto a los servicios sanitarios, se han desplazado al lugar de los hechos bomberos de Talavera de la Reina y agentes de la Guardia Civil.