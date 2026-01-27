Fallece un varón de 34 años en un accidente de motocicleta en Iniesta (Cuenca)

Archivo - UVI móvil - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 34 años de edad ha perdido la vida este martes tras sufrir un accidente de motocicleta en la localidad conquense de Iniesta.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro ha tenido lugar a las 17.37 horas, cerca de la travesía CM-313, desde Villanueva de la Jara.

En el operativo movilizado por el 112 han participado una UVI de Motilla de Palancar, una ambulancia de urgencias de Iniesta y agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Cuenca.