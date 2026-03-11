Fallecida una mujer de 28 años en un accidente de tráfico en Iniesta

El accidente ha tenido lugar en la CM-3137 en el término municipal de Iniesta. - EUROPA PRESS

CUENCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 28 años ha fallecido este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico en la CM-3137 en el término municipal de Iniesta (Cuenca).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar sobre las 00.04 horas, cuando el turismo que conducía la víctima ha sufrido una salida de vía en el kilómetro 3 de la citada carretera.

Al lugar de los hechos se han desplazado un equipo médico de urgencias y una UVI móvil, así como un equipo de bomberos del Parque de Motilla del Palancar, al haber quedado la víctima atrapada bajo el vehículo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate y sanitarios, tan solo se ha podido dar cuenta de su fallecimiento in situ.

También han participado en el operativo agentes de la Guardia Civil.