Un fallecido y otros seis afectados tras el incendio en la planta baja de una vivienda de Mondéjar

GUADALAJARA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha perdido la vida y otros seis han resultado afectados por inhalación de humo y distintas heridas tras el incendio declarado en unos colchones de la planta baja de una vivienda de tres alturas ubicada en la calle Solana Alta, en Mondéjar (Guadalajara).

El aviso del suceso se ha recibido a las 3.45 horas de este jueves, tal y como han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, que han señalado que los siete hombres eran inmigrantes y vivían en la misma casa.

Uno de ellos ha fallecido por inhalación de humo y otro más ha resultado herido grave por la misma causa, siendo trasladado por una UVI al Hospital General de Guadalajara.

Los otros cinco han resultado heridos leves por diversas causas, unos también por inhalación de humo y otros con heridas al intentar abandonar la vivienda saltando por el balcón desde la primera planta, siendo trasladados al mismo centro hospitalario por dos ambulancias de soporte vital.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Azuqueca, un médico de urgencias y la agrupación de voluntarios de Protección Civil.