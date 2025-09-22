Un fallecido tras salirse de la vía el vehículo que conducía en Talayuelas (Cuenca)

CUENCA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 75 años ha fallecido este lunes tras salirse de la vía el vehículo que conducía y volcar posteriormente en un camino forestal, en dirección a las Canalejas, a la altura de las fuentes, en Talayuelas (Cuenca).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press de que el aviso del suceso se ha recibido a las 19.10 horas.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Motilla del Palancar, los de Sinarcas (Valencia) por su cercanía, efectivos de la Guardia Civil, un helicóptero, una UVI, un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico.