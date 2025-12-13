Un fallecido y tres heridas tras la salida de vía de un turismo en El Viso de San Juan (Ciudad Real)

Archivo - Helicóptero sanitario. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 23 años ha fallecido y tres mujeres han resultado heridas este sábado tras la salida de la vía de un turismo a la altura del kilómetro 8 de la CM-4004, dentro del término municipal de El Viso de San Juan (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha recibido a las 14.19 horas.

Las tres mujeres han sido trasladadas al Hospital General Universitario de Toledo. Una de ellas, por una ambulancia de soporte vital; otra, grave, de 44 años, por una UVI, y la tercera, de 24 años, también grave, mediante el helicóptero sanitario.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Casarrubios del Monte, la Guardia Civil, los medios sanitarios, un médico de urgencias, y los bomberos de Illescas.