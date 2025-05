Familiares de víctima de Piedrabuena relatan que vivía atemorizada y no denunció por miedo a represalias

CIUDAD REAL 26 May. (EUROPA PRESS) -

Familiares y amistades cercanas a Belén, la mujer víctima de violencia machista asesinada en enero de 2023 en Piedrabuena, han asegurado este lunes en la Audiencia de Ciudad Real que la joven "vivía con miedo" y no se atrevió a denunciar a su pareja por temor a que pudiera hacerle daño a ella o a su hija pequeña.

Durante la segunda sesión del juicio con jurado popular contra E.S.R., acusado de asesinato con alevosía y otros delitos relacionados con la violencia de género, varios testigos del entorno de la víctima han descrito una relación marcada por el control, el aislamiento social y los episodios de agresión.

La hermana de la víctima ha declarado, entre sollozos, que la relación de Belén con el acusado estaba marcada por la tensión, el control y la violencia. "No había cariño entre ellos. Cuando discutían, ella se venía a dormir a mi casa", ha asegurado, tras enumerar varios episodios de insultos y agresiones físicas.

Ha explicado que ya en 2015 vio por primera vez un moratón en el cuerpo de su hermana, aunque ella intentó ocultarlo.

Igualmente, ha afirmado que el acusado le prohibió trabajar en bares, especialmente tras quedarse embarazada, y que controlaba sus amistades y comunicaciones.

La noche del crimen, el acusado la llamó para que acudiera al domicilio, encontrándosele en las escaleras.

"Lo primero que me dice es que no tiene culpa y que no sabe qué ha pasado", ha declarado. Luego, él mismo le habría dicho que estaban discutiendo y que, en medio de un supuesto juego, se le clavó un cuchillo accidentalmente.

Por otro lado, tanto la madre de la víctima como varias amigas han confirmado el aislamiento al que estaba sometida.

NO DENUNCIÓ POR MIEDO

Estas últimas han asegurado que era conocido en el pueblo que su pareja le pegaba. En su declaración, una amiga ha lamentado que, aunque intentaron llamar al 016 tras ver fotos de moratones, finalmente no lo hicieron. "Maldito día en que no llamamos", ha dicho.

Todas han coincidido en señalar que Belén no denunciaba por miedo, especialmente por si le pudiera pasar algo a su hija o "por si se la quitaban".

Por su parte, el médico de urgencias que atendió el aviso aquella noche ha explicado que encontró a la víctima ya fallecida, con una gran hemorragia y un coágulo entre el frigorífico y la pared.

Ha indicado que el acusado, con restos de sangre en las manos, manifestó que "la había pinchado accidentalmente".

El facultativo ha añadido que habría sido preferible que el acusado intentara taponar la herida y permaneciera junto a ella, en lugar de haber acudido al centro médico del municipio a avisar a los profesionales sanitarios, como así hizo.

El juicio continuará este miércoles con los testimonios de los agentes de la Guardia Civil que detuvieron al acusado e investigaron el crimen.

LA FISCALÍA PIDE 29 AÑOS DE CÁRCEL

E.S.R., de 32 años, está siendo juzgado por asesinar presuntamente a su pareja, Belén, de 24 años, en su domicilio de Piedrabuena en la madrugada del 7 al 8 de enero de 2023.

Según la Fiscalía, la atacó con un cuchillo en el cuello, causándole una herida mortal que le seccionó la tráquea y provocó su muerte por insuficiencia respiratoria.

El Ministerio Fiscal considera que se trató de un asesinato con alevosía, al tratarse de un ataque sorpresivo y sin posibilidad de defensa para la víctima, y pide una condena de 29 años de prisión por este delito y otros relacionados con violencia de género.