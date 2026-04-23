Familias de la provincia de Toledo se citan este sábado en la jornada de convivencia organizada por Diputación y ATFAN

Fiesta de la Familia organizada por la Diputación de Toledo - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las familias de la provincia de Toledo se citan este sábado, 25 de abril, en una nueva jornada de convivencia organizada por la Diputación de Toledo y la Asociación Provincial Toledana de Familias Numerosas (ATFAN). Se celebrará en El Borril (Polán), Zoo Safari (Hinojosa de San Vicente) y Parque Zoológico de Lillo (Lillo).

"Volveremos a vivir un fin de semana lleno de actividades y, sobre todo, poniendo en valor la importancia de la familia como núcleo esencial de nuestra sociedad", ha subrayado el vicepresidente de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, en declaraciones a Europa Press.

En concreto, y por primera vez, el Día de la Familia se celebrará en tres lugares diferentes de la provincia, que serán: El Borril (Polán), Zoo Safari (Hinojosa de San Vicente) y Parque Zoológico de Lillo (Lillo).

"Tres sitios donde hay tres parques zoológicos donde las familias podrán disfrutar de actividades y también podrán desayunar, podrán comer y tener alguna visita cultural", ha detallado Arias.

Para el vicepresidente, "este día 25 es un día importante, es un día señalado en el área de Bienestar Social, Familia y Juventud y es un día para compartirlo con todos vosotros para que todas las familias de la provincia de Toledo puedan acudir y puedan vivir una buena jornada".

La iniciativa contará con un total de 900 plazas distribuidas entre las tres ubicaciones seleccionadas, lo que permitirá aumentar la participación y mejorar la accesibilidad para las familias interesadas en disfrutar de esta propuesta.

La jornada comenzará con la recepción de las familias entre las 9.00 y las 10.30 horas, incluyendo desayuno. A lo largo de la mañana se desarrollarán diferentes actividades en función de la sede, todas ellas vinculadas al medio natural, como visitas guiadas por el recinto, recorridos por aulas de la naturaleza, charlas medioambientales o experiencias con animales.

La programación incluye también comida en familia, con menús adaptados para adultos y niños, y una amplia oferta de ocio infantil con zonas de juegos, castillos hinchables, tiro con arco, camas elásticas o parque de bolas, además de actividades de animación, espectáculos y propuestas como escape room familiar en algunas sedes.