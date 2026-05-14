Farcama Primavera abre sus puertas en Albacete con la mayor presencia regional de artesanos en esta cita - JCCM

ALBACETE 14 May. (EUROPA PRESS) -

Farcama Primavera abre sus puertas --hasta el próximo 17 de mayo-- con la mayor presencia regional de artesanos y artesanas en esta cita, un total de 58, y con talleres demostrativos que llevarán la artesanía en vivo al espacio ferial de Albacete.

La feria abre sus puertas en horario de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.30 horas, con acceso gratuito para el público.

El jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado que "los artesanos van a volver a emparentar muy bien con Albacete, "una ciudad y una provincia emprendedora, que tiene pulso propio, apertura y dinamismo".

En paralelo, ha remarcado que el crecimiento de la artesanía castellanomanchega es "consecuencia de un trabajo constante" que ha permitido pasar de "la decadencia" de hace algunas décadas al impulso actual de un sector que "tiene fuerza como industria y que tiene un futuro por delante tremendo". "Esta tierra cuando empezó a creer en sí misma y a tener nombre propio, empezó a defender lo nuestro, y lo nuestro eran muchas cosas, la artesanía una de ellas", ha rememorado.

En el arranque oficial de esta feria de artesanía itinerante que ya ha pasado por todas las provincias de la Comunidad Autónoma y también por ciudades de Francia y Portugal, Emiliano García-Page ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero; y el alcalde de esta capital, Manuel Serrano, entre otras autoridades, además del presidente de Fracaman, Roberto Perea, en representación de los artesanos de Castilla-La Mancha.

OFICIOS ARTESANOS

Castilla-La Mancha cuenta en la actualidad con más oficios artesanos reconocidos que nunca en la región, con 103 tras la última modificación aprobada en la Comunidad Autónoma, y va a elevar a 209 los Maestros y Maestras Artesanas, tras el reciente nombramiento aprobado en la Comisión de Artesanía de 15 nuevos reconocimientos, 6 de ellos en la provincia de Albacete, con los que alcanza el medio centenar.

Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha avanzando que Albacete va a acoger este mes también citas como el Foro Regional de Industria el próximo 20 de mayo, "poniendo en valor una actividad que representa el 20,7% de nuestro PIB", o la tercera edición de 'CLM es Moda', desde el 25 de mayo, "un sector que tiene mucho que ver con la artesanía y que sube el diseño artesano a las principales pasarelas".

Además, Patricia Franco ha anunciado que la unidad móvil de promoción turística de la región, que ya ha iniciado su periplo en los principales festivales musicales del país como Viña Rock y Toledo Beat Festival, tendrá presencia también el próximo 29 de mayo en el concierto de Aitana en Albacete que impulsa el Gobierno regional, "y luego iniciará un viaje de promoción de la región como destino turístico que tendrá su primera parada en Huelva y recorrerá todo el arco atlántico, por la costa portuguesa, hasta llegar a la ciudad de Vigo", dando a conocer el potencial como destino de Castilla-La Mancha, que lidera el crecimiento en viajeros y pernoctaciones hoteleras en todo el país en el inicio de este año.

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha defendido el papel de la artesanía como "economía real pegada al territorio", subrayando que este sector "no sólo preserva tradiciones y conocimientos transmitidos durante generaciones, sino que genera empleo, fija población y abre oportunidades de futuro en nuestros pueblos".

Cabañero ha subrayado además el importante protagonismo de las mujeres dentro del sector artesanal, destacando que muchas de las iniciativas presentes en Farcama Primavera están lideradas por mujeres que han convertido sus oficios en proyectos empresariales sólidos y ligados al territorio. "La artesanía también representa emprendimiento, autonomía y fijación de población, especialmente en el medio rural", ha afirmado.